A partir de hoy el marbete cuesta entre 2,000 y 4,000 pesos
El período de renovación del marbete 2026-2027 comenzará el 29 de octubre y concluirá el 31 de enero, con penalidades para quienes no cumplan con el plazo
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) estableció nuevos montos para el impuesto de circulación vehicular, conocido como marbete, que aumentan en 500 y 1,000 pesos para la mayoría de las categorías de vehículos.
Según una resolución fechada el 29 de octubre de 2026, y publicada en la edición de este jueves en Diario Libre los vehículos fabricados hasta 2021, inclusive, pagarán RD$2,000, mientras que los fabricados desde 2022 en adelante deberán pagar RD$4,000.
En el período 2025-2026, las tarifas eran de RD$1,500 para los vehículos fabricados hasta 2020 y de RD$3,000 para los fabricados desde 2021.
La modificación implica un aumento de RD$500 para los vehículos de 2020 o anteriores y de RD$1,000 para los modelos de 2022 en adelante.
Los propietarios de vehículos fabricados en 2021 resultarán beneficiados por el cambio de categoría, debido a que pasarán de pagar RD$3,000 a RD$2,000.
Plazo para renovar y penalidades
El documento establece que el período de renovación del marbete 2026-2027 comenzará el 29 de octubre de 2026 y concluirá el 31 de enero de 2027.
Los propietarios que no paguen dentro del plazo establecido estarán sujetos a un recargo de RD$2,000.
Asimismo, dispone una penalidad de RD$2,100 para los vehículos con el marbete pendiente del período 2025-2026 y de RD$3,100 para aquellos que no renovaron durante 2024-2025 o períodos anteriores.
La resolución señala que entrará en vigor a partir de su publicación.
La actualización representa el primer incremento de las tarifas nominales del marbete en varios años. La DGII había mantenido los valores de RD$1,500 y RD$3,000, aunque actualizaba anualmente el año de fabricación utilizado para determinar la categoría de pago.