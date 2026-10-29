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A partir de hoy el marbete cuesta entre 2,000 y 4,000 pesos

El período de renovación del marbete 2026-2027 comenzará el 29 de octubre y concluirá el 31 de enero, con penalidades para quienes no cumplan con el plazo

  • Omar Santana - Twitter
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A partir de hoy el marbete cuesta entre 2,000 y 4,000 pesos
La DGII anuncia aumento en el impuesto circulación vehicular para el marbete 2026, afectando dos categorías. (DIARIO LIBRE/ ARCHIVO.)

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) estableció nuevos montos para el impuesto de circulación vehicular, conocido como marbete, que aumentan en 500 y 1,000 pesos para la mayoría de las categorías de vehículos.

Según una resolución fechada el 29 de octubre de 2026, y publicada en la edición de este jueves en Diario Libre los vehículos fabricados hasta 2021, inclusive, pagarán RD$2,000, mientras que los fabricados desde 2022 en adelante deberán pagar RD$4,000.

En el período 2025-2026, las tarifas eran de RD$1,500 para los vehículos fabricados hasta 2020 y de RD$3,000 para los fabricados desde 2021.

La modificación implica un aumento de RD$500 para los vehículos de 2020 o anteriores y de RD$1,000 para los modelos de 2022 en adelante.

Los propietarios de vehículos fabricados en 2021 resultarán beneficiados por el cambio de categoría, debido a que pasarán de pagar RD$3,000 a RD$2,000.

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Infografía
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Plazo para renovar y penalidades

El documento establece que el período de renovación del marbete 2026-2027 comenzará el 29 de octubre de 2026 y concluirá el 31 de enero de 2027.

Los propietarios que no paguen dentro del plazo establecido estarán sujetos a un recargo de RD$2,000.

Asimismo, dispone una penalidad de RD$2,100 para los vehículos con el marbete pendiente del período 2025-2026 y de RD$3,100 para aquellos que no renovaron durante 2024-2025 o períodos anteriores.

La resolución señala que entrará en vigor a partir de su publicación.

La actualización representa el primer incremento de las tarifas nominales del marbete en varios años. La DGII había mantenido los valores de RD$1,500 y RD$3,000, aunque actualizaba anualmente el año de fabricación utilizado para determinar la categoría de pago.

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Periodista dominicano. Ha trabajado en los periódicos Diario Libre, El Caribe y Listín Diario donde ha ejercido cubriendo las fuentes de deportes y ciudad. Ha trabajado en radio, televisión y proyectos digitales.