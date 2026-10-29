Costo del marbete aumenta 33 % tras diez años sin ajustes; Gobierno prevé recaudar RD$4,700 millones

El último incremento del marbete ocurrió el 3 de octubre de 2016, durante la gestión de Magín Díaz en la DGII. ( ARCHIVO DL. )

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) aumentó este jueves 29 de octubre el costo del impuesto de circulación vehicular, conocido como marbete, por primera vez en diez años. El incremento es de un 33.3 %, inferior a la inflación acumulada desde 2016, mientras el Gobierno proyecta recaudar RD$4,700 millones durante la temporada 2026-2027.

Las nuevas tarifas establecen pagos de RD$2,000 para los vehículos fabricados hasta 2021 y RD$4,000 para los modelos de 2022 en adelante, frente a los RD$1,500 y RD$3,000 que se cobraban anteriormente.

Sin embargo, los propietarios de vehículos fabricados en 2021 pagarán RD$1,000 menos, al pasar de la categoría de RD$3,000 a la de RD$2,000.

El aumento está contemplado en la Resolución Administrativa DDG-AR1-2026-00009, que establece el período de renovación hasta el 31 de enero de 2027.

Una década sin aumentos

El último incremento del marbete ocurrió el 3 de octubre de 2016, durante la gestión de Magín Díaz en la DGII.

Entonces, la tarifa menor pasó de RD$1,200 a RD$1,500, equivalente a un aumento del 25 %. La mayor subió de RD$2,200 a RD$3,000, para un incremento del 36.4 %.

Desde entonces, los montos permanecieron invariables, aunque cada año cambiaba el modelo de fabricación utilizado para separar ambas categorías.

La DGII argumenta que, entre septiembre de 2016 y septiembre de 2026, la inflación acumulada alcanzó el 58.1 %, una variación superior en 24.8 puntos porcentuales al incremento aprobado.

Si las tarifas anteriores se hubieran ajustado completamente por esa inflación, el marbete habría pasado de RD$1,500 a aproximadamente RD$2,372 y de RD$3,000 a RD$4,743.

Los nuevos valores, de RD$2,000 y RD$4,000, quedan por debajo de esos montos.

Cómo ha cambiado el impuesto

El marbete ha experimentado varias modificaciones legales durante las últimas dos décadas.

La Ley 495-06, promulgada en 2006, introdujo un esquema que combinaba el valor y la antigüedad de los vehículos. Para determinadas unidades de hasta cinco años contemplaba un impuesto equivalente al 1 % de su valor.

Posteriormente, la Ley 225-07 estableció dos tarifas fijas: RD$1,200 para los vehículos de más de cinco años y RD$2,200 para los de menor antigüedad. También contempló ajustes anuales según la inflación.

En 2012, la Ley 253-12 volvió a establecer legalmente un impuesto equivalente al 1 % del valor del vehículo, aunque el sistema de tarifas fijas continuó utilizándose posteriormente.

Más ingresos sin aumentar las tarifas

Aunque el marbete permaneció diez años sin incrementos individuales, la recaudación aumentó considerablemente.

Durante la campaña 2015-2016, la DGII recibió aproximadamente RD$1,288 millones por 978,176 renovaciones.

Para la temporada 2025-2026, los ingresos alcanzaron RD$2,986.7 millones, con 1,784,234 renovaciones realizadas dentro del plazo.

Esto representa un crecimiento nominal cercano al 132 % en una década, impulsado principalmente por el aumento del parque vehicular y de las renovaciones.

Gobierno espera RD$1,175 millones adicionales

Con las nuevas tarifas, la DGII proyecta recaudar RD$4,700 millones durante la campaña 2026-2027.

Sin el aumento, la institución estima que el potencial de ingresos sería de RD$3,525 millones. La diferencia representa RD$1,175 millones adicionales, equivalentes a un incremento proyectado del 33.3 % frente a ese escenario.

Para esta temporada hay 2,136,468 vehículos habilitados para renovar.