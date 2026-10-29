¿Qué es el marbete y por qué debes renovarlo cada año?

Imagen ilustrativa de un marbete en un vehículo ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó este jueves sobre un aumento de entre 500 y 1,000 pesos en el impuesto de circulación vehicular (ICV) para la mayoría de las categorías de vehículos.

Pero ¿qué es el ICV?

El Impuesto de Circulación Vehicular, conocido popularmente como marbete, está representado por una etiqueta adhesiva con una secuencia numérica que acredita el pago de este tributo.

Este documento sirve como comprobante de que el propietario del vehículo ha cumplido con el pago anual requerido para circular legalmente en el país.

Es importante aclarar que el marbete se diferencia de otros documentos relacionados con los vehículos. No es lo mismo que la placa, que es la lámina metálica con letras y números que identifica al vehículo.

Tampoco debe confundirse con la revista, otra etiqueta adhesiva que certifica que el vehículo cumple con las condiciones físicas necesarias para transitar, tras una revisión realizada por las autoridades competentes.

¿Por qué es importante renovarlo?

De acuerdo con la DGII, renovar el marbete es obligatorio para circular legalmente en el país, ya que constituye el comprobante del pago del impuesto de circulación vehicular.

Además, circular sin el marbete vigente puede acarrear sanciones, como multas y la retención del vehículo, entre otras medidas.

Mantenerlo al día también permite cumplir con las obligaciones tributarias y evitar inconvenientes legales. Asimismo, el pago del impuesto forma parte de los requisitos para realizar determinados trámites vehiculares, como duplicados, traspasos y cambios de placa, según corresponda.

¿Cada cuánto tiempo se renueva?

El marbete debe renovarse anualmente. El plazo para hacerlo sin recargos es establecido por la DGII y suele extenderse entre octubre y enero del año siguiente.

Si el propietario no realiza la renovación dentro del período establecido, deberá pagar los recargos correspondientes.

¿Qué documentos necesitas?

Para renovar el marbete, generalmente se requiere presentar la matrícula del vehículo y realizar el pago correspondiente en las entidades autorizadas o a través de los canales digitales habilitados por la DGII.

Nuevas disposiciones para el período 2026-2027

La DGII actualizó este jueves las tarifas del impuesto de circulación vehicular mediante una resolución con fecha de este día.

Según la disposición, los vehículos fabricados hasta 2021, inclusive, pagarán 2,000 pesos, mientras que los fabricados a partir de 2022 el costo será de 4,000 pesos. Durante el período 2025-2026, las tarifas eran de 1,500 pesos para los vehículos fabricados hasta 2020 y de 3,000 pesos para los fabricados a partir de 2021.

Con el cambio, el impuesto aumenta 500 pesos para los vehículos fabricados en 2020 o años anteriores y 1,000 pesos para los modelos de 2022 en adelante.

En cambio, los propietarios de vehículos fabricados en 2021 se beneficiarán del cambio de categoría, ya que pasarán de pagar 3,000 pesos a 2,000 pesos.

La resolución establece que el período de renovación del marbete 2026-2027 comenzará desde este jueves 29 de octubre de 2026 y concluirá el 31 de enero de 2027.

Los propietarios que no realicen el pago dentro del plazo establecido deberán pagar un recargo de 2,000 pesos.

Asimismo, la disposición establece una penalidad de 2,100 pesos para los vehículos que tengan pendiente la renovación correspondiente al período 2025-2026 y de 3,100 pesos para aquellos que no renovaron durante el período 2024-2025 o en períodos anteriores.