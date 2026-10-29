Conductores rechazan aumento del marbete: "La situación no está para eso"

Un conductor de transporte público opina sobre el aumento al marbete este jueves 29 de octubre. ( DIARIO LIBRE. )

Conductores expresaron este jueves su descontento con el aumento del impuesto de circulación vehicular, conocido como marbete, dispuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), al considerar que la medida llega en un momento en que el costo de la vida y los combustibles presionan sus bolsillos.

Durante un recorrido realizado por Diario Libre, varios conductores cuestionaron el incremento y pidieron al Gobierno tomar medidas para aliviar la situación económica de la población.

Robinson, chofer de transporte público, consideró que el presidente Luis Abinader debe elaborar un plan de emergencia para ayudar a la población, pues entiende que la situación económica se torna cada vez más difícil.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/29/julio-mercedesjpg-c8ac91e7.jpeg Julio Mercedes. (DL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/29/david-meranjpg-94bd0dc5.jpeg David Merán. https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/29/jose-antoniojpg-fe81af35.jpeg Robinson https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/29/martin-guzmanjpg-10862018.jpeg Martín Guzmán https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/29/robinsonjpg-695dc2f4.jpeg José Antonio ‹ >

Reacciones de los conductores

En la misma línea, José Antonio manifestó que el Gobierno debería mantener el costo del impuesto sin nuevos aumentos, debido a las alzas que, según dijo, experimentan los combustibles.

"Yo diría que, como está, pudieran dejarlo, no aumentarlo, porque imagínense, está fuerte la situación. ¿A dónde usted cree que vamos a llegar? Y más como están estos combustibles subiendo toda la semana, es difícil", sostuvo.

Julio Mercedes afirmó que los aumentos que afectan el bolsillo de los ciudadanos ya no le sorprenden y que la población termina aceptando las decisiones gubernamentales ante la falta de alternativas.

"Bueno, a nosotros nada nos puede sorprender en cuanto a aumentos que van en perjuicio de la ciudadanía, en perjuicio del bolsillo. Lamentablemente, hay que aceptarlo; no tenemos otra opción", expresó.

Martín Guzmán, otro de los conductores consultados, criticó al Gobierno y expresó: "Bueno, digamos que en este Gobierno se puede esperar de todo. Este Gobierno nos tiene de rodillas, de rodillas nos tiene, pero nada, el 28 llega, el 28 llega".

David Merán calificó de incómodo el incremento y lo vinculó con el encarecimiento general de la vida.

"Eso es algo incómodo, porque los impuestos han subido demasiado. El alza de la vida está demasiado incómoda. Yo hallo que eso no está bien", manifestó.

En tanto, Andrés, quien se identificó como transportista, consideró que la medida forma parte de una situación de concentración económica que, a su juicio, afecta al país.

"Usted sabe, eso es parte del monopolio que hay aquí, lamentablemente hay que decirlo", afirmó.

Un aumento del 33.3 %

La DGII aumentó este jueves 29 de octubre el costo del marbete por primera vez en diez años, con un incremento del 33.3 % en ambas categorías tarifarias.

Para el período 2026-2027, los propietarios de vehículos fabricados hasta 2021 deberán pagar RD$2,000, mientras que los dueños de unidades fabricadas a partir de 2022 tendrán que desembolsar RD$4,000.

En la temporada anterior, los montos eran de RD$1,500 para los vehículos fabricados hasta 2020 y RD$3,000 para los modelos de 2021 en adelante.

Con la nueva clasificación, los propietarios de vehículos fabricados en 2021 pasan a la categoría de RD$2,000, por lo que pagarán RD$1,000 menos que en el período anterior.

La DGII justificó el ajuste por la inflación acumulada del 58.1 % entre septiembre de 2016 y septiembre de 2026. El último aumento se había aplicado en 2016.

Proyección de recaudación

La institución recaudadora estima obtener RD$4,700 millones durante la temporada 2026-2027, unos RD$1,175 millones adicionales respecto a los RD$3,525 millones que proyecta recibir si se hubieran mantenido las tarifas anteriores.

Para este período, la DGII habilitó 2,136,468 vehículos para renovar el marbete. El plazo vence el 31 de enero de 2027.

En la temporada 2025-2026, la entidad recaudó RD$2,986.7 millones por 1,784,234 renovaciones realizadas dentro del plazo establecido.