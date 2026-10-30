Las importaciones de bebidas alcohólicas se duplican en nueve años en el país

La cerveza es la bebida más importada, por volumen. ( SHUTTERSTOCK )

En menos de una década, la República Dominicana casi duplicó el volumen de sus importaciones de bebidas alcohólicas, aunque su comportamiento durante este período muestra una fluctuación, alcanzando su mayor pico en 2022.

De 33.7 millones de litros de alcohol que llegaron al país entre enero y septiembre de 2018, la cantidad se incrementó hasta los 64.9 millones en ese mismo lapso de este año 2026, equivalente a un crecimiento de un 92.6 %, de acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Aduanas (DGA).

El volumen de bebidas alcohólicas que ingresó al territorio en lo que va de año registra un aumento interanual de un 7.2 %, en comparación con los primeros nueve meses del 2025, equivalente a un incremento absoluto de 4.3 millones de litros, según Aduanas.

Las cervezas, el vino y el alcohol etílico figuran como los tres principales productos más importados entre enero y septiembre, concentrando el 71.1 % del total, seguida por el wiski, aunque esta última bebida suma casi el 30 % de las importaciones, la mayor cantidad.

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Tipos de bebidas

En el caso de los litros de cervezas comprados en el extranjero, estos registran un alza de un 14.4 % con relación al año pasado. De un volumen de 25.5 millones importados en los primeros nueve meses de 2025, la cantidad subió a 29.2 millones este año. Este tipo de bebida representa el 45 % del volumen de las importaciones alcohólicas.

En cambio, las compras en el exterior de vinos sufrieron una contracción de un 8.2 %, al pasar de 10.3 millones de litros entre enero y septiembre del año pasado a 9.4 millones en lo que va de 2026.

En tanto, las del alcohol etílico registraron un aumento absoluto de 1.6 millones de litros, equivalente a un salto de un 28.8 %, al pasar de 5.8 millones a 7.4 millones de litros en el referido período.

De los últimos nueve años, el 2022 figura como el período en el que mayor volumen de esos productos ingresaron, alcanzando los 75.2 millones de litros, solo entre enero y septiembre, mientras que el 2020, año marcado por la pandemia de COVID-19, registra la menor cantidad, con 32.2 millones de litros.

Aunque su participación relativa dentro de las importaciones de bebidas alcohólicas es de solo un 0.2 %, las mamajuanas registran el mayor crecimiento del periodo analizado, pasando de 80,979.4 litros el año pasado a 157,885.6 en lo que va de 2026.

Origen y valor

El 75.5 % del alcohol importado al país se originó en Reino Unido (29.9 %), Estados Unidos (16.9 %), México (14.5 %) y España (14.2 %), de acuerdo con los registros de Aduanas. El valor de las importaciones de bebidas alcohólicas para el período enero-septiembre ascendió a 217.2 millones de dólares, mostrando un aumento de un 1.5 % respecto al mismo período 2025. El 66.85 % del valor de las importaciones de bebidas alcohólicas se concentra en wiski (29.9 %), vino (19.5 %) y la cerveza (17.4 %).