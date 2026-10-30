Presidenta de Procompetencia lamenta ley no faculte actuaciones frente a las concentraciones

La presidenta del consejo directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia), María Elena Vásquez, lamentó este viernes que la República Dominicana sea el único país de América Latina y el Caribe que cuenta con una ley y autoridad sobre competencia que no tiene control sobre las concentraciones económicas.

Vásquez comentó que la debilidad de la legislación hace que el Estado dominicano no pueda pronunciarse sobre la operación de fusión, que se dio fuera del territorio, entre las empresas Uber y PedidosYa, pero que tienen operaciones en el país.

"Pero, definitivamente va a tener un impacto significativo en nuestro territorio y es por eso la necesidad de incorporar ese control de concentraciones, para que podamos nosotros revisar esas operaciones y que no generen distorsiones a la competencia en el mercado dominicano", explicó.

A mediados de julio se anunció un acuerdo mediante el cual Uber adquiría a la empresa alemana Delivery Hero -matriz de la plataforma PedidosYa- por un monto cercano a los 14,800 millones de dólares.

Sin embargo, señaló que se debate una propuesta de modificación de la Ley General de Defensa de la Competencia, que pasará a llamarse Ley orgánica Antimonopolio y de Competencia Económica, para incorporar el control general sobre concentraciones comerciales.

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La funcionaria detalló que entre las actividades que tienen mayores niveles de concentración en el país están los regulados como telecomunicaciones, energía, transporte, y sectores como el de varillas, cemento, aceite y azúcar.

Semana de la Competencia

La presidenta del consejo directivo de ProCompetencia se expresó en estos términos durante una conferencia de prensa para anunciar la celebración, del lunes 2 al viernes 6 de noviembre, de la cuarta Semana de la Competencia 2026, que se celebrará en el hotel Crowne Plaza, en Santo Domingo.

El encuentro reunirá a autoridades de competencia de América Latina y el Caribe, organismos internacionales, académicos y representantes de los sectores público y privado para analizar los desafíos de la política de competencia en un contexto de transformaciones geopolíticas.

"Esta Semana de la Competencia llega en un momento decisivo: el país discute una nueva ley que daría a la autoridad de competencia herramientas que hoy no tiene, y la región enfrenta un orden económico que se reconfigura. Queremos que ese debate sea público, técnico y con la mirada de quienes ya han recorrido ese camino", explicó Vásquez.