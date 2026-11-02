Expomóvil Banreservas financia más de 4,200 vehículos

El Banco de Reservas concluyó su feria Expomóvil Banreservas 2026 con financiamientos aprobados por más de 9,985 millones de pesos, informó el presidente ejecutivo de la institución, Leonardo Aguilera.

Aguilera indicó que durante los cuatro días del evento se recibieron solicitudes de crédito superiores a los 30,000 millones de pesos, para un crecimiento del 20 % frente al año anterior. Asimismo, precisó que se financiaron más de 4,200 vehículos, cantidad que representa un aumento del 12 %.

"Estos resultados son el reflejo de la confianza que el pueblo dominicano tiene en Banreservas, por lo que reafirmamos nuestro compromiso de seguir respaldando a todos los sectores productivos de la República Dominicana", expresó Aguilera.

Del total de unidades financiadas, el 70 % correspondió a vehículos tradicionales de uso personal, el 14 % a comerciales, el 10 % a usados o seminuevos y el 6 % a híbridos y eléctricos. Los vehículos pesados representaron el 5 % del total, dentro del segmento comercial.

El presidente del Banreservas señaló que estas facilidades permiten a las familias adquirir o renovar sus medios de transporte, mientras que las empresas pueden incorporar vehículos y maquinarias a sus operaciones.

"Cada vehículo financiado por Banreservas representa una oportunidad para que un dominicano cumpla su sueño, o para que una empresa se desarrolle y genere más riqueza en el país. Eso es lo que siempre el banco procura, bienestar para todos", manifestó.

Detalles de los financiamientos

El 55 % de los financiamientos fue tramitado por personas con edades entre 25 y 45 años. La participación femenina alcanzó el 35 %, cinco puntos porcentuales más que en 2025, mientras que los hombres representaron el 65 %.

Por distribución geográfica, la zona metropolitana concentró el 42.2 % de las operaciones, seguida de la región norte, con un 34 %; el sur, con un 13.8 %, y el este, con un 10 %.

Durante la feria, Aguilera recorrió concesionarios y dealers de La Vega, Moca, Santiago y el Distrito Nacional, donde compartió con clientes, vendedores y colaboradores del banco, además de entregar personalmente las llaves de vehículos adquiridos mediante los financiamientos.

Expomóvil Banreservas 2026 se celebró del 29 de octubre al 1 de noviembre, con tasas desde un 6.85 %, financiamiento de hasta el 90 % del valor del vehículo, plazos de siete años y la posibilidad de comenzar a pagar en febrero de 2027.

Aumentan primas facturas

El vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, Luis Valdez, informó que la aseguradora registró primas facturadas por 129.8 millones de pesos durante Expomóvil 2026, un crecimiento del 19.89 % respecto a los 108.3 millones del año anterior.

Asimismo, indicó que se aseguraron 1,728 vehículos, frente a los 1,496 de 2025, para un incremento del 15.53 %.