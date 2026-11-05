El Gobierno mantendrá subsidios para proteger a la población más vulnerable

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, aseguró ayer que el Gobierno mantendrá una política de subsidios para amortiguar el impacto de la crisis económica internacional sobre la población más vulnerable, al considerar que entre el 30 % y el 40 % de los dominicanos enfrenta mayores dificultades cuando se producen "situaciones económicas adversas".

El funcionario ofreció estas declaraciones durante una reunión con legisladores de la comisión bicameral que estudia el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, a quienes explicó el contexto económico en que fue elaborado y las medidas para enfrentar la situación internacional.

Díaz sostuvo que el presupuesto busca mantener "una política fiscal razonable" que permita preservar la estabilidad económica del país sin abandonar los objetivos sociales del Gobierno, entre ellos el combate a la pobreza y la desigualdad.

En ese sentido, señaló que los subsidios constituyen una herramienta para aliviar las dificultades de los sectores que más sufren cuando se producen crisis internacionales.

Reacción oficial

El ministro defendió la propuesta presupuestaria al indicar que fue elaborada en medio de un escenario externo difícil, por lo que consideró necesario mantener la apertura al diálogo con los distintos sectores de la sociedad.

Sostuvo que el Gobierno está dispuesto a escuchar y responder las inquietudes que surjan durante la discusión del proyecto.

"Un gobierno solo no puede enfrentar la situación sin el concurso de las fuerzas políticas y de la sociedad en general", expresó Díaz.

El funcionario afirmó que la estabilidad macroeconómica y fiscal seguirá siendo una prioridad, al considerar que es uno de los pilares de la política económica dominicana durante los últimos 30 años y que no debe ponerse en riesgo, pese a las dificultades del escenario internacional.