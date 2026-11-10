Antonio Marte afirma que el pasaje debería costar RD$95 y no RD$35

Una de las paradas del Kilómetro 9 de la Autopista Duarte. ( ARCHIVO DL. )

El senador y presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, aseguró que el pasaje del transporte urbano debería costar RD$95, casi tres veces los RD$35 que actualmente pagan los usuarios en las rutas a las que hizo referencia.

Según el empresario del transporte, la tarifa vigente no cubre los costos de operación de los vehículos y se mantiene gracias a los subsidios que ofrece el Gobierno.

Durante una entrevista concedida al periodista Héctor Herrera Cabral en el programa D'AGENDA, sostuvo que eliminar los subsidios obligaría a trasladar los costos reales a los pasajeros.

De aplicarse la tarifa que propone, cada usuario tendría que pagar RD$60 adicionales por viaje, equivalente a un incremento del 171 %. Una persona que utiliza dos pasajes diarios pasaría de gastar RD$70 a RD$190, una diferencia de RD$120.

Marte explicó que el Gobierno no entrega combustible gratuitamente a los transportistas, sino que les concede una exención de RD$48 en impuestos por cada galón subsidiado.

Detalló que Conatra consume 3,270,000 galones de combustible, de los cuales 1,800,000 reciben ese beneficio fiscal. Sin embargo, los transportistas deben pagar el costo del carburante.

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Subsidios y tarifas

El dirigente sindical cuestionó que el Estado destine recursos para subsidiar las operaciones de la OMSA, el Metro de Santo Domingo y el Teleférico, mientras que, según afirmó, los operadores privados están obligados a mantener tarifas inferiores a sus costos.

También atribuyó la pérdida de rentabilidad del transporte al incremento de los precios de neumáticos, lubricantes, repuestos y servicios de mantenimiento.

Como ejemplo, aseguró que un neumático que anteriormente costaba RD$17,000 ahora alcanza los RD$34,000, mientras que un cuarto de aceite cuesta RD$500.

Marte reveló que desde 2017 no adquiere autobuses nuevos para el transporte interurbano porque considera que la inversión no resulta rentable.

Explicó que una unidad puede costar hasta RD$25 millones, una cantidad difícil de recuperar mediante el cobro de pasajes.