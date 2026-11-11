El costo de la canasta básica promedio en el país pasó en octubre los RD$50,000

Para los más pobres, adquirir los bienes y servicios del primer quintil de la canasta familiar se volvió más costoso durante el último año. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El costo de la canasta básica nacional en el país sobrepasó en octubre los 50,000 pesos, luego de que experimentara un aumento de casi 2,500 pesos durante el último año, alzas que se aceleraron a partir de marzo, cuando los efectos del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán comenzaron a impactar en el precio internacional y local de los combustibles.

La canasta nacional alcanzó el mes pasado los 50,255.05 pesos, sufriendo un incremento interanual de 2,458.24 pesos en comparación con los 47,796.81 pesos de octubre de 2025, equivalente a un encarecimiento de un 5.14 %, de acuerdo con los registros del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Entre marzo y el décimo mes de este año, período en el cual la economía mundial ha estado bajo los efectos de la guerra en Medio Oriente, que ha elevado el precio de los energéticos, el costo de la canasta nacional subió 1,508.39 pesos, representando el 61.4 % del aumento interanual.

A mediados de abril, el Banco Central advertía que, "de continuar las presiones externas, asociadas a la guerra entre Estados Unidos e Irán, la inflación interanual en el país pudiese subir en los próximos meses por encima del rango meta de 4 % ± 1 %".

5.14 % Fue la inflación interanual hasta octubre, superando el rango meta de las autoridades.

El pronóstico de la institución se cumplió a finales de ese mes, cuando el índice de precios al consumidor alcanzaba el 5.11 %, registrando su mayor pico en junio de 2026, cuando subió hasta el 5.67 % interanual.

El aumento del costo de los derivados del petróleo en el mercado internacional ha provocado alzas en el ámbito local, que han llevado a que el precio de la gasolina y el gasoil regular aumente 45.5 y 46.8 pesos por galón, respectivamente, entre mediados de marzo y finales de octubre, mientras que la gasolina premium subió 68 pesos y el gasoil óptimo 76.1 pesos en ese mismo período.

Quintiles 1 y 2

Asimismo, para los más pobres, adquirir los bienes y servicios del primer quintil de la canasta familiar se volvió más costoso durante el último año, encareciéndose en 1,353.41 pesos, al pasar de 28,618.93 pesos en octubre de 2025 a 29,972.34 pesos en ese mismo mes de este año.

La institución explicaba que en los quintiles de menor poder adquisitivo el grupo Alimentos y Bebidas no Alcohólicas representa la mayor proporción del gasto mensual, percibiendo con más intensidad cuando aumentan los precios de los alimentos.

En el caso del quintil dos, los bienes y servicios que lo componen registraron un aumento absoluto de 1,857.91 pesos entre octubre del año pasado y ese mismo mes de 2026, alcanzando los 39,120.01 pesos, de acuerdo con las estadísticas del Banco Central dominicano.

Transporte y alimentos En los últimos dos meses, el grupo de Transporte y el de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas fueron los que mayor aumento sufrieron. El primero registró una variación de 1.57 % en octubre, siendo el de mayor incidencia en la inflación del mes, mientras que en el segundo fue de 0.41 %. En septiembre, el Banco Central informó que el grupo Transporte reflejó una variación de 0.64 %, impulsada principalmente por los reajustes de precios en las gasolinas regular y premium. En tanto, el índice de precios del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas presentó ese mismo mes una variación de 0.43 %. En agosto, el alza en Transporte fue más moderada, con una variación de 0.26 %, y en el de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas fue de 0.42 %.