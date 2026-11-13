RD le vendió a Haití un monto récord de US$1,040.5 MM entre enero y septiembre

Una patana cruza una de las puertas fronterizas entre República Dominicana y Haití. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La República Dominicana le vendió a Haití 1,040.5 millones de dólares en productos diversos entre enero y septiembre de 2026, una cifra récord para ese período, al menos desde 2019, y que equivale a un incremento de un 19.5 % con relación a los primeros nueve meses del año pasado.

El aumento del monto exportado hacia el vecino país, que supone un alza absoluta de 169.7 millones de dólares en lo que va de año, lo sustentó el régimen nacional, vinculado a industrias locales como la fabricación de insumos para la construcción (varillas y cementos) y la alimentaria (harina de trigo y salsas).

Las ventas de las mercancías de ese régimen, entre las que se destacan aceites de palma y soja, bebidas no alcohólicas y productos de panadería, crecieron un 35.5 % entre enero y septiembre, totalizando 812.4 millones de dólares.

El envío hacia Haití de bienes del régimen nacional registró un aumento absoluto de 213.1 millones de dólares en el citado período y representaron el 78.1 % del total exportado, de acuerdo con los registros de la Dirección General de Aduanas (DGA).

Tres productos: las varillas (117.7 millones de dólares), cementos (86.4 millones), harina de trigo (46.1 millones) fueron los que mayor monto exportado registraron entre enero y septiembre, todos pertenecientes al régimen nacional.

En tanto, las ventas de salsas y sus preparaciones a Haití alcanzaron los 41.2 millones de dólares, aunque este último fue superado por las exportaciones de camisetas (42.1 millones), perteneciente al régimen de zona franca.

El aceite de palma y sus fracciones figura como el producto que mayor crecimiento relativo presentó en los primeros nueve meses de este año y ese mismo período del 2025, con un 1,146.4 %, pasando de 1.8 millones de dólares a 22.6 millones en ese lapso.

Las zonas francas

Contrario a las ventas del régimen nacional, el de zonas francas sufrieron una caída de un 33.3 %, principalmente por productos de índole textil.

De 206 millones de dólares que exportó ese régimen entre enero y septiembre del año pasado, el monto se redujo a 137.4 millones en 2026, representando una reducción absoluta de 68.6 millones de dólares.

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Las exportaciones de t-shirts y las camisetas interiores registraron una contracción de un 43 % (31.8 millones de dólares) y los demás tejidos de algodón de un -69.8 % (42.4 millones). En cambio, otros bienes de origen textil lograron amortiguar la caída del régimen de zonas francas, creciendo hasta un 12,281.4 %.