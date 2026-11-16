¿Cómo evitar ofertas engañosas durante el Viernes Negro?

Un colaborador de ProConsumidor realizando una inspección en un establecimiento comercial para prevenir irregularidades en las ofertas del Viernes Negro. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE. )

Comparar precios, verificar la autenticidad de los establecimientos comerciales y revisar las condiciones de las ofertas, son algunas de las recomendaciones ofrecidas por el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) a propósito del Viernes Negro.

El director ejecutivo de la institución, Eddy Alcántara, aconsejó a los consumidores comprobar las garantías, la disponibilidad de los productos, las condiciones de entrega y los posibles cargos adicionales para evitar irregularidades durante esta temporada de descuentos.

En el caso de las compras por internet, el funcionario llamó a prestar atención a las promociones difundidas en redes sociales y plataformas de mensajería, donde pueden presentarse ofertas con condiciones poco claras o enlaces a sitios de procedencia dudosa.

Alcántara también recordó que la Ley 358-05 establece disposiciones para garantizar que los consumidores reciban información veraz, clara y oportuna, así como para prevenir la publicidad engañosa y otras prácticas que perjudiquen sus intereses económicos.

Asimismo, exhortó a la población a denunciar cualquier irregularidad a través de los canales oficiales de Pro Consumidor.

Refuerzan vigilancia por el Viernes Negro

Como parte de las acciones preventivas, Pro Consumidor intensificó las inspecciones en establecimientos comerciales de las principales ciudades del país para detectar posibles irregularidades en las ofertas anunciadas con motivo del Viernes Negro.

Alcántara explicó que, aunque estas verificaciones se realizan durante todo el año, la institución refuerza la vigilancia en temporadas de alta actividad comercial, cuando aumenta la promoción de electrodomésticos y otros artículos de consumo.

El funcionario advirtió que los comercios que anuncien descuentos engañosos podrían enfrentar consecuencias legales.

Entre las prácticas que Pro Consumidor busca detectar figuran las ofertas ficticias, los aumentos artificiales de precios y la publicidad que no se corresponde con las condiciones reales de venta.

Para identificar posibles alteraciones, el organismo compara los registros de precios de los productos antes de las temporadas promocionales con los descuentos anunciados por los establecimientos.

La vigilancia también abarca las ventas por internet y las promociones difundidas en plataformas digitales.

Alcántara exhortó a los comerciantes a respetar los precios y descuentos que publicitan, así como a informar de manera visible las restricciones de sus promociones, su período de vigencia y la disponibilidad de los artículos ofertados.

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