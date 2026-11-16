Fabricantes de fundas recicladas dicen que pueden abastecer al comercio desde el 15 de diciembre

La Asociación Dominicana de Fabricantes de Fundas Plásticas Recicladas (Adofar) afirmó este lunes que sus 16 empresas tienen capacidad para abastecer a los comercios a partir del 15 de diciembre, cuando vence el plazo para dejar de entregar gratis las fundas plásticas de un solo uso, conforme a la Ley 225-20, modificada por la Ley 98-25.

El anuncio llega en momentos en que la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) solicita una prórroga y plantea aplicar la medida por etapas, comenzando por los establecimientos de mayor tamaño. Los comerciantes piden que se precise cuáles fundas deberán cobrar, cómo registrarlas en caja y si el cobro estará sujeto al Itbis.

José María Tost, asesor del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informó que la institución trabaja en una resolución y un reglamento para definir las características de las fundas sujetas a cobro y las posibles excepciones. También se estudia fijar precios mínimos según el tipo de funda. En la mesa técnica se han discutido montos de 0.50 centavos, 1 y 2 pesos por unidad. La decisión sobre el precio sigue pendiente.

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"Contamos con la capacidad productiva, la experiencia y el compromiso necesarios para garantizar el abastecimiento del comercio nacional con fundas que cumplen las disposiciones legales", expresó Manuel Taveras, presidente de Adofar.

Cómo se recuperarían las fundas

La asociación indicó que sus empresas fabrican fundas con plástico recuperado de residuos posconsumo y adquirido a recicladores. Algunas de esas materias primas provienen de programas de recuperación que operan las propias empresas.

Adofar informó que prepara un sistema colectivo para recuperar las fundas después de su uso, medir los resultados y reportarlos a Medio Ambiente. El mecanismo forma parte del régimen de responsabilidad extendida del productor, que exige a los actores que ponen esos productos en el mercado participar en la gestión de los residuos que generan.