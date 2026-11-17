En menos de un mes, los consumidores deberán pagar por las fundas que reciben gratis al realizar sus compras en los supermercados, como consecuencia de la implementación de la Ley-98-25 sobre Residuos Sólidos.

La medida, que tiene como objetivo reducir el consumo de plástico para garantizar la protección del medio ambiente, ha sido vista con buenos ojos por algunos ciudadanos, quienes consideran que no les causaría inconvenientes, ya que optarían por comprar bolsas reutilizables o llevar las suyas para cargar con los productos que adquieran en estos establecimientos.

Sin embargo, otros entienden que la disposición, que comenzará a aplicarse el 15 de diciembre de 2026, representa una carga adicional para los consumidores, especialmente por el alto costo de la vida.

Entre quienes respaldan la iniciativa está Paulino Ureña, politólogo, quien considera que cobrar por las fundas es una medida necesaria para reducir el impacto ambiental del plástico.

"Eso minimiza el impacto ambiental, porque cuando una gente compra una funda está de una forma u otra pagando, por ese mal que se lleva, porque el plástico no es un beneficio para la humanidad", expresó.

Ureña, quien acude al supermercado una o dos veces por semana, manifestó que está dispuesto a pagar por las fundas cuando las necesite y recordó que, en otros países, como España, es habitual utilizar bolsas reutilizables para transportar las compras.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/17112026-bolsas-plasticas-en-supermercados-luduis-tapia-5745da6d.jpg El politólogo Paulino Ureña destacó que en otros países los consumidores también deben pagar por las fundas que necesitan al realizar sus compras en los supermercados. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/17112026-bolsas-plasticas-en-supermercados-luduis-tapia1-3c587858.jpg Luz María, trabajadora doméstica, afirmó que ha reducido el uso de plástico debido al daño que causa al medioambiente. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ ›

En cambio, Juan Bautista González, pensionado y jubilado del sector educativo, manifestó su desacuerdo con la disposición, al considerar que representa otro gasto para quienes reciben ingresos limitados.

"No estaría de acuerdo, por la razón de cómo va el costo de la vida, principalmente nosotros los jubilados. El costo de la canasta familiar está al triple de lo que nosotros estamos cobrando", sostuvo.

Por ello, aseveró que preferiría llevarse los productos en las manos, antes que pagar por las fundas, debido a que sus ingresos apenas les permiten cubrir sus necesidades y adquirir los medicamentos que requiere.

"Que tengan que cobrarnos una funda por los artículos que vallamos a comprar en los supermercados, pues es mejor llevárnoslos en las manos", arremetió el señor, que acude casi una vez al mes al super.

El plástico es dañino

Una posición favorable a la medida, también expresó Luz María, trabajadora doméstica, quien aseguró que está dispuesta a pagar por las fundas, aunque dijo que ha reducido considerablemente su uso debido a los daños que, a su juicio, ocasiona el plástico al medioambiente.

"El plástico está haciendo mucho daño. Yo lo uso nada más para echar basura en el zafacón", manifestó la mujer, quien acude al supermercado cada 15 días.

De su lado, Dinamari Peña Polanco, ama de casa, dijo que ya cuenta con bolsas reutilizables que utiliza para transportar sus compras, por lo que no tendría que pagar un monto adicional por las fundas.

"Ya yo tengo uno de los bultos que ellos mismos venden, para cuando vaya al supermercado echar mi compra", expresó la señora, quien realiza sus compras quincenalmente y considera que la medida contribuirá a disminuir la contaminación por plástico en el país.

Mientras, Ramón Antigua Rosario, parcelero, entiende que los consumidores tendrán que adaptarse al cobro de las fundas, aunque reconoció que la situación económica dificulta asumir nuevos gastos.

"Lógico, hay que pagarla, porque si usted va ahorita a un supermercado a comprar y no le regalan la funda, hay que comprarla", expresó.

No obstante, cuestionó que se agreguen más gastos a los consumidores en momentos en el que, según afirmó, los precios de los productos aumentan constantemente.

Por estas razones, indicó que acude al supermercado solo cuando dispone de dinero.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/17112026-bolsas-plasticas-en-supermercados-luduis-tapia3-510397d1.jpg El parcelero Ramón Antigua Rosario está dispuesto a pagar por las fundas, aunque reconoce que esto representaría un gasto adicional. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/17112026-bolsas-plasticas-en-supermercados-luduis-tapia2-f9622125.jpg Dinamari Peña Polanco dijo que ya utiliza bolsas reutilizables para sustituir las fundas plásticas de los supermercados. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/17112026-bolsas-plasticas-en-supermercados-luduis-tapia-ff398985.png Rosario Ureña favorece el uso de bolsas reutilizables para reducir el consumo de plástico. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ ›

Otra ciudadana que favorece reducir el uso de fundas plásticas es Rosario Ureña, empleada del sector privado, quien considera que reutilizarlas permite disminuir la cantidad de residuos.

"Es mejor no usar las fundas, las reciclamos, evitamos tanto el consumo de plástico, que es lo que está causando todo esto, y a la misma vez tiene otro uso", señaló.

Ureña entiende que cobrar por las bolsas podría motivar a los consumidores a reducir su utilización, al explicar que visita el supermercado dos veces por semana y, en ocasiones, cada quince días.

Una prórroga de un año Aunque la normativa fue promulgada por el presidente Luis Abinader el 15 de diciembre de 2025, el mandatario dispuso un plazo de doce meses para que entre en vigor la prohibición de entregar gratuitamente fundas plásticas en los establecimientos comerciales. La medida comenzará a aplicarse en plena temporada de compras navideñas, cuando las personas acuden masivamente a los centros comerciales para adquirir alimentos, vestimentas, juguetes y otros artículos para las fiestas decembrinas.