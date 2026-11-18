Circe Almánzar es la portavoz y representante pública de la Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron). ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO. )

Los decomisos de bebidas alcohólicas ilícitas han aumentado un 189 % en lo que va de 2026, según informó este miércoles Circe Almánzar, portavoz de la Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron), quien advirtió que el comercio ilegal de estos productos está incorporando nuevas modalidades de producción y distribución.

Almánzar explicó que estudios realizados por el sector han identificado irregularidades en seis de cada diez botellas examinadas en los segmentos de bebidas alcohólicas de bajo precio, una situación que considera preocupante por sus consecuencias para los consumidores y los productores formales.

"De cada 10 botellas que encontramos en el mercado, seis presentan irregularidades", afirmó durante el VI Foro Combatiendo el Comercio Ilícito en República Dominicana, organizado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

La representante empresarial sostuvo que el incremento de los decomisos refleja la persistencia del problema, pese a los operativos realizados por las autoridades.

Almánzar señaló que el comercio ilícito de bebidas alcohólicas ha cambiado y que las operaciones clandestinas utilizan procesos de producción más organizados.

"El ilícito en el alcohol no es de alambique, es un ilícito que ya se va industrializando más", manifestó.

La dirigente también alertó sobre la posible utilización de alcohol importado para la fabricación de bebidas ilegales, por lo que reclamó mayores controles y una investigación de la procedencia de esa materia prima.

Afirmó que, aunque se han realizado decomisos importantes, todavía no se ha conseguido establecer plenamente de dónde procede el alcohol utilizado por algunas de estas estructuras.

Impacto en la industria ronera

Almánzar describió como compleja la situación de la industria ronera dominicana y afirmó que su desempeño se encuentra por debajo del crecimiento de la economía.

Consideró que ese comportamiento podría estar relacionado con un incremento del comercio ilícito, aunque no presentó datos que permitan establecer cuánto de las ventas del sector se ha desplazado hacia el mercado ilegal.

La representante de Adopron también señaló que la implementación de los mecanismos de trazabilidad de las bebidas alcohólicas todavía no se ha completado.

Explicó que la presencia en el mercado de productos importados con sistemas de identificación diferentes dificulta que los consumidores puedan distinguir las bebidas regulares de las que presentan irregularidades.

Por ello, pidió completar la implementación de los controles y reforzar la educación de los consumidores.

El sector ha planteado preocupaciones similares en otras ocasiones. En septiembre de este año, Pro Consumidor, el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) y el Ministerio Público desmantelaron en San Cristóbal una fábrica clandestina dedicada a la elaboración, adulteración y falsificación de bebidas alcohólicas.

En el establecimiento fueron ocupadas botellas, etiquetas, tapas, alcohol, esencias y equipos utilizados para elaborar y distribuir las bebidas.

Desafíos para la industria

Por su parte, el presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, advirtió que la industria dominicana enfrenta un cierre de año marcado por el encarecimiento de las materias primas, los combustibles y el transporte internacional.

Brache explicó que los costos de producción continúan bajo presión debido a las dificultades en el suministro de mercancías y a los retrasos en la llegada de contenedores.

"No solamente ha habido un aumento gradual en los fletes, también se han producido muchas interrupciones porque no siempre los contenedores están disponibles", declaró.

El dirigente señaló que estas dificultades retrasan el abastecimiento de materias primas y generan gastos adicionales para las empresas.

Aseguró que los industriales han procurado mantener estables los precios de los productos pese al aumento de sus costos.

Brache también destacó la importancia de los subsidios gubernamentales a los combustibles y fertilizantes para contener parte de las presiones sobre los costos de producción.

Según sus estimaciones, esos subsidios superarán los RD$50,000 millones durante 2026.

Indicó que la AIRD mantiene conversaciones con las autoridades mediante una mesa de precios que evalúa mensualmente las variaciones de las materias primas y otros insumos.

A pesar de estas dificultades, Brache expresó optimismo sobre el desempeño económico de 2027 y señaló que las inversiones industriales continúan.

El empresario insistió en que combatir el contrabando y la falsificación es fundamental para proteger la competitividad de las empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias y regulatorias.