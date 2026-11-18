Gobierno anuncia el pago del doble sueldo arranca el 3 de diciembre. ( ARCHIVO. )

El Gobierno dominicano comenzará el jueves 3 de diciembre el pago de RD$35,619 millones por concepto de regalía pascual o sueldo número 13, destinado a servidores públicos, pensionados y miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, informó este miércoles el tesorero nacional, Luis Rafael Delgado Sánchez.

Durante una rueda de prensa en la sede de la Tesorería Nacional, el funcionario explicó que el desembolso contempla RD$33,403,960,702 para los servidores del Gobierno central y de las instituciones descentralizadas y autónomas no financieras.

A esta cantidad se suman RD$2,215,342,170 en transferencias a instituciones, para un total de RD$35,619,302,872 destinados al pago de la regalía pascual.

Delgado Sánchez recordó que el monto anunciado no incluye a los ayuntamientos, debido a que estos cuentan con presupuestos propios para cumplir con esa obligación.

El tesorero nacional indicó que, como es habitual, los primeros en recibir el sueldo número 13 serán los pensionados y los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Posteriormente, se continuará con los empleados de las demás instituciones públicas.

Explicó que los recursos se depositarán de manera gradual en las cuentas bancarias de los beneficiarios, conforme al calendario de pagos establecido por la Tesorería Nacional.

El funcionario señaló que el desembolso se realizará por disposición del presidente Luis Abinader, con el propósito de que las familias de los servidores públicos dispongan de tiempo suficiente para organizar sus presupuestos y realizar sus compras navideñas.

Delgado Sánchez afirmó que la distribución de estos recursos beneficiará directamente a cientos de miles de familias dominicanas y contribuirá a dinamizar el comercio local, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y el sector servicios durante el cierre del año.

Impacto económico

Asimismo, exhortó a las instituciones del Estado a registrar con anticipación sus nóminas en el sistema electrónico de pagos, a fin de agilizar la entrega de la regalía pascual.

Según el funcionario, el monto previsto para este año representa un incremento del 3.5 % respecto a 2025, lo que supone una mayor asignación de recursos para cumplir con este compromiso salarial.