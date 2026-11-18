Sede de la Dirección General de Aduanas (DGA). ( ARCHIVO DL )

La Dirección General de Aduanas (DGA) anunció este miércoles que mantendrá en US$5,500 el monto de la gracia navideña correspondiente a 2026, beneficio que permite a los dominicanos residentes en el exterior ingresar al país artículos libres de impuestos durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, informó que la facilidad estará vigente desde el 1 de diciembre de 2026 hasta el 7 de enero de 2027.

Durante ese período, los beneficiarios podrán introducir al territorio nacional regalos, efectos personales y artículos para el hogar sin pagar impuestos, siempre que su valor no supere el límite establecido.

Arroyo destacó que mantener el monto permitirá a los viajeros planificar con anticipación sus compras y equipaje antes de trasladarse a la República Dominicana.

"La gracia navideña es la expresión del compromiso del Gobierno dominicano y de la Dirección General de Aduanas con nuestros compatriotas en el exterior y desde Aduanas reafirmamos nuestra voluntad de facilitar su retorno al país durante estas fiestas, con estas facilidades", expresó Arroyo.

Requisitos para acceder a la gracia navideña

De acuerdo con la DGA, el beneficio estará disponible para los dominicanos residentes en el extranjero que ingresen al país por vía aérea o marítima.

La institución precisó que el valor FOB de los bienes transportados no podrá superar los US$5,500 y que la exoneración no aplicará a artículos en cantidades comerciales.

Asimismo, informó que el beneficio se otorgará por familia y estará dirigido a quienes tengan al menos seis meses sin visitar la República Dominicana.

La DGA indicó que la medida busca facilitar el ingreso de los dominicanos residentes en el exterior durante las festividades navideñas.

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