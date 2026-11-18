Kirsy de Paula, Yoel García, Vanessa Alba, Pedro Tejeda y Rosanna Santana. ( SUMINISTRADA POR GRUPO RAMOS )

Mientras que para muchas personas hacer compras representa una actividad cotidiana, para otras puede convertirse en una experiencia desafiante debido a factores como el ruido, las luces intensas, la aglomeración de personas y otros estímulos sensoriales del entorno.

Así lo expresó Vanessa Alba, directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Grupo Ramos, durante la presentación de los kits sensoriales "Infinitas formas: una nueva mirada a la neurodivergencia", una iniciativa que busca hacer de la experiencia de compra una actividad más cómoda y agradable para las personas neurodivergentes.

Los kits estarán disponibles de manera gratuita en 10 tiendas Sirena a nivel nacional y podrán ser utilizados por personas de todas las edades con necesidades sensoriales, incluidas aquellas con trastorno del espectro autista (TEA), trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o discapacidad intelectual.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/whatsapp-image-2026-11-18-at-15227-pm-21517f4c.jpeg Las mochilas que contienen los kits sensoriales disponibles en las tiendas Sirena. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Cada paquete incluye cuatro herramientas diseñadas para ayudar a regular la exposición a los estímulos del entorno comercial.

La mochila contiene audífonos reductores de ruido, que disminuyen el impacto de los sonidos ambientales; gafas para atenuar la intensidad de las luces; herramientas fidget, que facilitan la autorregulación y el manejo del estrés; y tarjetas visuales que permiten solicitar asistencia o comunicar la necesidad de hacer una pausa sin recurrir a la comunicación verbal.

Para acceder al servicio, el cliente o su acompañante debe solicitar el kit en el área de Servicio al Cliente, completar un breve formulario y recibir, si lo desea, una orientación sobre el uso de las herramientas. Al finalizar la compra, deberá devolver el paquete para su revisión y resguardo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/whatsapp-image-2026-11-18-at-15226-pm6-84f478e3.jpeg Personas neurodivergentes durante la demostración y prueba de los kits sensoriales. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Acciones de inclusión

La iniciativa forma parte de Prisma, el programa que reúne las acciones de inclusión, accesibilidad, comunidad y sostenibilidad de Grupo Ramos.

El proyecto se desarrolla en alianza con la Fundación Abraza, entidad autorizada para distribuir en el país las herramientas de la organización internacional KultureCity. Con esta iniciativa, Grupo Ramos se convierte en la primera empresa en traer estos kits sensoriales a República Dominicana.

"Hay necesidades que no se ven. Hay esfuerzos que pasan desapercibidos. Hay formas de experimentar el mundo que todavía necesitamos comprender mucho mejor", refirió Alba, al destacar la importancia de promover una inclusión que también se construya desde la cotidianidad.

"En Grupo Ramos creemos que una sola mirada nunca cuenta toda la historia; la mayor riqueza de nuestras tiendas reside en la diversidad de quienes nos visitan. Con esta iniciativa reafirmamos que cada perspectiva importa y que cada forma de ser merece un lugar cómodo, seguro y amigable en nuestras tiendas", agregó.

Pedro Tejeda, vicepresidente de Operaciones de Grupo Ramos, explicó que la puesta en marcha de esta iniciativa contó con el respaldo de la certificación internacional de KultureCity, que incluyó la capacitación especializada de 764 colaboradores para brindar acompañamiento empático a los visitantes y responder adecuadamente a sus necesidades sensoriales.

Esta iniciativa da continuidad a otras acciones inclusivas implementadas desde el año pasado en las tiendas Sirena, como los horarios de compra sin ruido y con luces bajas.

Sucursales

En esta primera fase, el programa ya está disponible en siete sucursales de Santo Domingo: Multicentro Sirena Churchill, Sirena San Isidro, Sirena Luperón, Sirena Market Sarasota, Sirena Market Lope de Vega, Sirena Market Cuadra y Sirena Market Colina Centro.

En el interior del país, los kits sensoriales pueden encontrarse en Multiplaza La Romana, Sirena El Embrujo, en Santiago, y Sirena Baní, en la provincia Peravia.

"Comenzamos esta fase con 10 tiendas, con el objetivo de seguir ampliando su alcance", concluyó Tejeda.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/whatsapp-image-2026-11-18-at-15226-pm-79b7b9b8.jpeg Mónika Despradel y Patricia Calderón. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/whatsapp-image-2026-11-18-at-15226-pm1-ba16b4a7.jpeg Enmanuel Caamaño y Mar Saez. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/whatsapp-image-2026-11-18-at-15227-pm1-fda5612c.jpeg Diego, Rafael y Richard Castillos. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/whatsapp-image-2026-11-18-at-15226-pm5-400c8f4c.jpeg Alexandra Hichez, Jonatan Javier y Alfonsina de la Cruz. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/whatsapp-image-2026-11-18-at-15226-pm4-a5112296.jpeg Nico Sartori y Tomás Lucero. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/whatsapp-image-2026-11-18-at-15225-pm-38221e8d.jpeg Yadiris Espinal, Ángela López, Leidy Paulino e Isaías Rodríguez. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ ›

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