Momento en que persona de Pro Consumidor clausura un negocio chino. ( CEDIDA POR PRO CONSUMIDOR )

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, informó este martes que la institución ha intervenido alrededor de 40 establecimientos comerciales de propietarios chinos, de los cuales más de 20 presentan irregularidades que podrían dar lugar a sanciones administrativas.

El funcionario explicó que algunos negocios han corregido las anomalías detectadas durante las inspecciones, mientras que otros permanecen intervenidos y varios están pendientes de evaluación.

Advirtió que las autoridades podrían ejecutar nuevas intervenciones a finales de esta semana o principios de la próxima.

"No tengo la cifra exacta, pero van más como de cuarenta, pero con no conformidades van veinte y algo", expresó.

Alcántara precisó que la institución tiene la evaluación de varios negocios y que, para los próximos días, hay pendiente cerrar cerca de unos diez, conforme al análisis jurídico que han realizado. Califican el cierre temporal hasta que corrijan las no conformidades.

"Cuando corrigen las no conformidades, volvemos a inspeccionar, si todo está corregido ordenamos una apertura que puede ser provisional o definitiva. Si no lo corrigen, lo mantenemos cerrado y si persisten en la no conformidad, pudiéramos mantenerlo cerrado por tiempo indefinido", indicó.

Irregularidades detectadas

Entre las principales infracciones identificadas, el titular de Pro Consumidor mencionó problemas de inocuidad, presencia de plagas, comercialización de productos sin los registros correspondientes y exhibición de artículos eróticos junto a juguetes infantiles.

Alcántara cuestionó que algunos establecimientos coloquen productos destinados a adultos en espacios accesibles visualmente para los menores de edad.

"¿Tú crees que es posible que tú llegues a un negocio con tu niño y el niño vea una muñeca y al lado de la muñeca estén los juguetes eróticos?", manifestó.

Indicó que, durante las inspecciones, la institución ha incautado miles de estos artículos y aplicado sanciones a establecimientos que incurren en esas prácticas.

Asimismo, señaló que han identificado mercancías que presuntamente reproducen productos fabricados en otros países sin contar con las licencias correspondientes.

Operativos se intensificaron por denuncias

El funcionario aclaró que las inspecciones no constituyen una acción exclusiva contra los comerciantes chinos, sino que forman parte de las labores habituales de vigilancia que desarrolla la institución.

Explicó que los operativos se han intensificado debido a denuncias recibidas durante los últimos cinco o seis meses.

Precisó que Pro Consumidor aplica los mismos procedimientos de fiscalización a establecimientos comerciales, independientemente de la nacionalidad de sus propietarios.

¿Cuándo procede el cierre de un negocio?

Explicó que las inspecciones se realizan conforme a la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, número 358-05.

Detalló que los inspectores levantan las irregularidades detectadas y remiten los informes al departamento jurídico, que evalúa los hallazgos antes de recomendar las medidas correspondientes.

Las sanciones pueden incluir advertencias, multas y clausuras, dependiendo de la gravedad de las infracciones.

Advirtió que, cuando los establecimientos persisten en los incumplimientos, las autoridades pueden mantenerlos clausurados por tiempo indefinido, conforme a las disposiciones legales aplicables.