Las yipetas abarcaron el 60.90 % del valor importado en los primeros diez meses de este año. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La composición del parque vehicular dominicano está cambiando hacia una marcada preferencia por las yipetas y una disminución progresiva hacia la compra de carros y minivanes, antes asociados como vehículos para las familias.

Mientras al país han ingresado 63,032 yipetas solo en los primeros diez meses de este año, 12,067 unidades más que entre enero y octubre del año pasado (para un incremento de 23.68 %), las unidades de automóviles apenas llegaron a 21,637 en el mismo período, 12.39 % menos que las 50,965 unidades importadas en enero-octubre del 2025.

De las minivans y furgonetas apenas ingresaron al país 7,108 unidades, para una caída interanual de 3.83 %, según el más reciente informe de importaciones publicado por la Dirección General de Aduanas (DGA).

De este modo, el valor de las importaciones de yipetas aumentó 21.45 %, al pasar de 915.96 millones de dólares a 1,112.46 millones de dólares, concentrando el 60.90 % del valor total importado.

En cambio, el valor de los automóviles importados se redujo 16.55 %, al descender de 186.05 millones de dólares a 155.27 millones de dólares en el mismo período. En el caso de las minivans y furgonetas estas disminuyeron 11.00 % y se situó en 44.40 millones de dólares entre enero y octubre de este año.

El informe solamente analiza los vehículos de cuatro ruedas, por lo que excluye el análisis vinculado a las motocicletas, ampliamente usadas por los dominicanos.

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Crecen las importaciones de vehículos usados

Lo que aún sigue invariable dentro del crecimiento del parque vehicular dominicano, debido a su mayor asequibilidad por parte de los consumidores, es la predominancia de las unidades usadas por encima de las nuevas.

Seis de cada diez vehículos importados durante los primeros diez meses del 2026 fueron usados, registrando un mayor ritmo de crecimiento que los vehículos nuevos, tanto en cantidad como en valor.

Las importaciones de vehículos usados ascendieron a 76,336 unidades, unas 7,898 adicionales respecto al mismo período del 2025, para un incremento de 11.54 %, con un valor FOB de 809.31 millones de dólares, 15.55 % más que los 700.41 millones de enero-octubre 2025.

En tanto, las importaciones de vehículos nuevos totalizaron 47,408 unidades (para un alza de un 8.78 %), valoradas en 1,017.55 millones, un 7.68 % superior a los 944.95 millones de dólares en los primeros diez meses del año pasado.

Estados Unidos lidera las importaciones

El 28.12 % de los vehículos importados provino de los Estados Unidos, lo que lo mantiene como el principal país de origen de los vehículos importados con 34,800 unidades, para un alza interanual de 17.40 % con relación a las 29,641 unidades del año pasado.

Las importaciones desde el gigante norteamericano totalizaron 626.00 millones de dólares, para un crecimiento de 24.46 %.

Le siguen Japón, desde donde ingresaron 22,638 vehículos valorados en 310.27 millones de dólares y China, con 20,712 unidades importadas por 260.25 millones de dólares.

En lo que va de este año, Aduanas también detalló un mayor volumen de compra de vehículos procedentes de Corea del Sur (16.14 %), México (15.35 %) y Canadá (15.73 %), mientras que disminuyeron las provenientes de Argentina (26.60 %), India (20.69 %) e Indonesia (11.12 %).