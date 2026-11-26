Más de 35,000 productos decomisados en operativos de Pro Consumidor contra comercios chinos. ( IMAGEN CEDIDA POR PRO CONSUMIDOR. )

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) anunció este jueves sanciones contra otros ocho establecimientos comerciales de capital chino, con lo que suman al menos 16 los negocios incluidos en los anuncios de medidas administrativas difundidos por la institución durante noviembre.

Las nuevas sanciones se suman a las clausuras anunciadas el pasado 5 de noviembre contra ocho establecimientos del Gran Santo Domingo, por irregularidades relacionadas con la comercialización de productos sin registro sanitario y la exhibición de artículos para adultos en espacios accesibles a menores de edad.

En esta ocasión, los operativos abarcaron establecimientos del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santiago, Baní, Azua y San José de Ocoa.

Pro Consumidor informó que los inspectores detectaron incumplimientos de la Ley 358-05, sobre Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, y otras disposiciones que regulan la comercialización de productos en el país.

Sin embargo, la institución no precisó cuáles fueron las infracciones particulares detectadas en cada establecimiento ni la duración de las nuevas sanciones.

Comercios sancionados

Los establecimientos sancionados esta semana son Pica Pollo Feng, en el Distrito Nacional; Nuevo Chino Joy Import, en Santo Domingo Este; Tienda Importadora Moda Central, en Santo Domingo Norte; Súper Tienda K (Asia), en Santiago; Plaza China Ocoa, en San José de Ocoa; Tienda Shooting Star Mod, en Baní, y Tienda Deseo Mall y Plaza M&Q (Importadora Ming), en Azua.

Entre los establecimientos incluidos en el anuncio del pasado 5 de noviembre figuraban Home Plus, AMG Mall, Plaza Neza, Tienda Rojo Star, Tienda Nuevo Mundo e Import y Export Sol, Playa y Arena.

Las medidas de entonces fueron dispuestas mediante las resoluciones 1934-26 y 1935-26 de Pro Consumidor.

Unos 40 comercios intervenidos

El pasado 17 de noviembre, el director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, informó a Diario Libre que la institución había intervenido alrededor de 40 establecimientos comerciales de propietarios chinos, de los cuales más de 20 presentaban irregularidades susceptibles de sanciones administrativas.

"No tengo la cifra exacta, pero van más como de cuarenta, pero con no conformidades van veinte y algo", expresó el funcionario.

Un día después, Alcántara informó que durante su gestión habían sido clausurados más de 30 establecimientos comerciales de origen asiático y adelantó que otros negocios serían objeto de medidas administrativas.

Más de 35,000 productos decomisados

El pasado lunes 23 de noviembre, Pro Consumidor informó sobre la destrucción de más de 35,000 productos decomisados durante cuatro semanas de operativos en establecimientos comerciales de capital chino.

Entre las mercancías figuraban alimentos y artículos de uso cotidiano sin registro sanitario, así como juguetes sexuales comercializados sin los controles correspondientes.

Alcántara ha sostenido que las fiscalizaciones no están dirigidas exclusivamente a comerciantes chinos y que las sanciones se aplican independientemente de la nacionalidad de los propietarios.

La institución aseguró que continuará los operativos de inspección y fiscalización en diferentes puntos del territorio nacional.