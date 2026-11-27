Actividad comercial en uno de los establecimientos de la Duarte con París. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El Black Friday o Viernes Negro movilizó este viernes a numerosos compradores hacia los establecimientos comerciales de Villa Consuelo y la avenida Duarte, esquina París, en el Distrito Nacional, donde las tiendas registraron una intensa actividad.

Sin embargo, el panorama fue distinto en varias plazas comerciales, donde durante las primeras horas del día se observó una menor presencia de clientes.

Durante un recorrido realizado por Diario Libre, se pudo constatar la variedad de ofertas y descuentos anunciados por los establecimientos, así como las diferencias en la afluencia de consumidores entre las zonas visitadas.

Mientras que en Villa Consuelo y la avenida Duarte numerosas personas recorrían las tiendas en busca de productos a precios reducidos, en las plazas comerciales la actividad era considerablemente menor.

Empleados de varios establecimientos ubicados en estos centros comerciales explicaron que la baja afluencia de compradores durante las mañanas es habitual y señalaron que esperan un incremento de las visitas y las ventas durante la tarde y la noche.

Ambiente en Villa Consuelo y la avenida Duarte

Durante la primera parte del recorrido, que incluyó visitas al sector de Villa Consuelo y a la concurrida avenida Duarte, esquina París, se pudo observar una gran cantidad de personas comprando todo tipo de productos y abarrotando las principales tiendas de los alrededores.

Uno de los escenarios más llamativos fue un puesto informal donde se vendían carteras y peluches, mientras una joven, con un micrófono en mano y subida a lo que parecía ser una pequeña tarima, gritaba a todo pulmón: «Carteras, peluches navideños, ven y aprovecha».

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/27112026-black-friday-joliver-brito202611270038-c62cca9d.jpg Actividad comercial en uno de los establecimientos de Villa Consuelo (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/27112026-black-friday-joliver-brito202611270030-9e4db381.jpg Actividad comercial en uno de los establecimientos de la Duarte con París (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/27112026-black-friday-joliver-brito202611270025-f210aea6.jpg Actividad comercial en uno de los establecimientos de la Duarte con París (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/27112026-black-friday-joliver-brito202611270024-527fe368.jpg Actividad comercial en uno de los establecimientos de la Duarte con París (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/27112026-black-friday-joliver-brito202611270001-04ac1f42.jpg Actividad comercial en uno de los establecimientos de la Duarte con París (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/27112026-black-friday-joliver-brito202611270015-6450a642.jpg Actividad comercial en uno de los establecimientos de la Duarte con París (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/27112026-black-friday-joliver-brito202611270016-28c226d1.jpg Actividad comercial en uno de los establecimientos de la Duarte con París (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/27112026-black-friday-joliver-brito202611270005-86c7b19f.jpg Actividad comercial en uno de los establecimientos de Villa Consuelo (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/27112026-black-friday-joliver-brito202611270009-426d066f.jpg Actividad comercial en uno de los establecimientos de Villa Consuelo (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/27112026-black-friday-joliver-brito202611270021-b5d45570.jpg Actividad comercial en la Duarte con París (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) ‹ ›

Su voz retumbaba al unísono con el ruido de las motocicletas, las bocinas de los automóviles y el bullicio característico de la zona, bajo el sol brillante de un día sin una sola nube.

Al rato, le pasó el micrófono a un joven que comenzó a pronunciar algunas palabras en creole haitiano, quizás haciendo el mismo llamado a comprar a sus compatriotas.

En el lugar se podía observar a dominicanos, haitianos y chinos comprando, preguntando y caminando de un lado a otro. Las carteras y los muñecos eran examinados por los clientes, que luego los devolvían a su lugar o los introducían en una bolsa plástica para concretar su compra.

Aunque muchos compradores abandonaban los establecimientos con varias bolsas, otros expresaban inconformidad con los descuentos, al considerar que las ofertas disponibles no cumplían con sus expectativas.

El contraste entre estas zonas comerciales y las plazas visitadas marcó el desarrollo de la jornada durante las primeras horas del Black Friday.