$!Contraloría actualiza marco normativo de control interno

Mejores prácticas

Con esta adecuación, la República Dominicana se coloca a la vanguardia de las mejores prácticas en materia de control interno, indicó Caamaño Santana.

Las Nobaci fueron adecuadas tomando como referencia el Marco del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Coomission (COSO), en su versión 2013.