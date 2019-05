$!Creen se debe investigar denuncia de práctica ilegal servicio Blue Max

SD. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) no se ha pronunciado sobre el reclamo de las compañías Claro Dominicana y Altice, de que evite la práctica ilegal en que se estaría incurriendo con el servicio de streaming Blue Max, que se oferta en el país. No obstante, a la entidad, como organismo regulador de las telecomunicaciones en el país le corresponde fijar posición.

Diario Libre constató con ejecutivos de las dos telefónicas que se quejaron con Indotel y un abogado de una de las copañías que ofrecen el servicio, que la carta es real, no una fake news (noticia falsa). Ayer una ejecutiva del Indotel prometió una reacción sobre el tema, pero todavía DL espera la respuesta.

Orlando Jorge Mera, expresidente del Indotel y abogado experto en propiedad intelectual, considera que la situación denunciada por Claro y Altice amerita una investigación de parte de la entidad y plantea que, en caso de tener razón, la suplidora del servicio denunciado como irregular, se debe ser sancionada.

Jorge Mera explicó que cualquier servicio por internet que se oferte en el país debe estar normado por el Indotel.

“Lo que pasa es lo siguiente, los servicios de internet, no el contenido, los servicios de internet son normados a través de concepciones y autorizaciones que otorga el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, toda entidad, no importa cómo se llame y no importa el servicio que ofrezca, que haga actividades y contratos a consumidores en República Dominicana tiene que estar avalada por el órgano regulador, no importa el servicio que ofrezca, no importa que sea streaming la llamada función o sea cualquier función de internet que se ofrezca tiene que estar avalado por el órgano regulador”, dijo a DL.

De acuerdo con Claro y Altice, Blue Max no paga los derechos de distribución a los proveedores, al igual que tampoco tasas, impuestos o contribuciones locales, las cuales sí cumplen otros servicios de televisión en el país. Se quejan de “competencia desleal” en ese sentido.