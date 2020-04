$!Crees estima que este año se perderán más de 400 mil empleos en el país

Las proyecciones del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees) apuntan a una pérdida profunda de los niveles de empleo en el país, con una reducción de 400,000 a 600,000 puestos de trabajo en 2020, debido a unos efectos económicos del COVID-19 mucho más fuertes de los pronosticados por los organismos multilaterales.

El vicepresidente ejecutivo del Crees, Ernesto Selman, indicó que la tasa de desempleo subirá a alrededor de 20 % para este año, situación que afectará especialmente a los sectores de restaurantes, bares y hoteles, así como a la construcción y a las zonas francas, entre otros.

El Producto Interno Bruto (PIB) dominicano, estiman desde el centro de estudios económicos, se contraerá en 2020 alrededor de -10 % a -12 %, un escenario mucho más pesimista que el señalado por la Cepal y el Banco Mundial, que proyectan un crecimiento plano, o incluso al del Fondo Monetario Internacional, que calcula un retroceso económico de -1 % en el país.

“Los organismos internacionales han sido irresponsables en las proyecciones sobre República Dominicana. Están asumiendo que el turismo caerá solo -30 % y eso no será así”, dijo Selman.

Caídas históricas

El sector que incluye al turismo -el de hoteles, bares y restaurantes- podría caer en un -60 % al cerrar el año, de acuerdo a las estimaciones del Crees, mientras que la construcción se desplomará -16 % y la manufactura de zonas francas un -14.5 % para este año.

Sobre el caso del sector turismo, el vicepresidente ejecutivo del Crees aseguró que la vuelta del sector a su actividad normal demorará unos 12 meses y que el regreso no será tan dinámico como antes. "Las tarifas serán menores y con ello los ingresos. El problema no será la oferta, sino la demanda, y la demanda no depende de nostros", dijo Selman.

Destacó que ciertamente el aumento del precio del oro y la caída de las cotizaciones petroleras son buenas noticias para el país, pero la caída de los ingresos en divisas es mayor que el ahorro que pueden generar estas dos variables. En tal sentido, explicó que los ingresos en divisas caerán alrededor de 6,000 millones de dólares este año, mientras que el ahorro por los menores valores en las importaciones, especialmente petroleras, serán de 1,850 millones de dólares.

“Va a ser un periodo muy difícil para República Dominicana y para todo el mundo”, recordó.

Déficit de 6.2 %

El Crees maneja tres escenarios para sus proyecciones: uno de riesgo, en el que se presentan nuevos brotes de COVID-19 cuando ya se supera esta primera oleada de contagios, otro de base, que implica cierta normalización de la situación en los próximos 90 días, y un escenario con reformas, en el que la pandemia se resuelve más rápido de lo esperado y se aplican reformas. Pero en los tres escenarios hay una caída importante de la actividad económica.

“No ponemos en tela de juicio las políticas de corto plazo que ha tomado el gobierno. Lo que estamos proyectando es el año completo”, expresó su vicepresidente ejecutivo.

En el escenario medio, de base, se proyecta un déficit fiscal de 6.2 % del PIB, lo que implica una brecha de recursos faltantes por unos 5,000 millones de dólares, “y ese nivel representará un problema a la hora de buscar financiamiento”, indicó Selman, al señalar que la brecha fiscal encarecerá el acceso a nueva deuda.

Necesidades de financiamiento y dólar

De acuerdo a las proyecciones de Crees, las necesidades brutas de financiamiento se situarán en 5,341 millones de dólares, adicionales a los 3,046 millones de dólares ya emitidos en deuda hasta febrero pasado.

Asumir todo ese financiamiento para atender la crisis que se cierne sobre el país implicará incrementar el riesgo de insostenibilidad fiscal, según dijo Selman durante una presentación virtual. Haría que el porcentaje de los ingresos que se dedica al pago de intereses de la deuda pasara del 23 % que se registró en 2019 hasta un 33.6 % en el escenario de base proyectado por Crees. Eso quiere decir que de cada 100 pesos que ingresan al país, 33.6 pesos deberán dirigirse al pago de intereses de deuda.

El vicepresidente ejecutivo del Crees considera que la estabilidad de la tasa de cambio se seguirá manteniendo con emisiones de deuda, como ha sido la política gubernamental, y que ante el escenario de menor generación de divisas la presión sobre el tipo de cambio se mantendrá. Añadió que estima una cotización del dólar estadounidense promedio no mayor a 58.90 pesos.