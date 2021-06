$!Criadores de cerdos piden la ayuda del Gobierno tras mortandad en sus granjas

Más de un centenar de cerdos en etapa de cría, madres en destete y verracos murieron en menos de 15 días en la localidad de Gozuela, en Montecristi, en medio de una mortandad desatada por un desconocido tipo de neumonía, para la cual los afectados no han encontrado cura.

La situación en Gozuela se dispersó también a zonas como el distrito municipal Santa María y a La Pinta; además de Sabana Larga y Cañongo en la provincia Dajabón.

“Estos es catastrófico, todas esas pocilgas estaban llenas”, refiere Nelson Aquino, mientras señala toda una hilera de granjas, en donde estaban sus más de 100 ejemplares de cerdos, de los que solo le quedan dos vivos y están enfermos.

La enfermedad ataca al animal y no lo deja vivo, indica Aquino, quien detalló que los síntomas padecidos por los cerdos son los mismos: decaimiento, falta de apetito y fiebre; apunta que, cuando el animal pierde la fuerza, se echa al suelo y de ahí no se levanta más y muere.

“Antes, yo he tenido enfermedad en los cerdos, y me le ha dado neumonía y yo lo trataba con medicamentos y salvaba muchos, pero esos medicamentos no me le hicieron nada”, se lamentó Aquino, quien estima sus pérdidas en alrededor de 700,000 de pesos.