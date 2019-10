Dan pasos de avance para la inclusión de las personas con discapacidad

Con varias personas con discapacidad asistiendo a los invitados en el evento RD Incluye, el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) dio muestra este miércoles de que se puede y de que hay que ofrecer oportunidades a este segmento de la población

Con este tipo de acciones, como colocar a una persona con el síndrome de down a dar la bienvenida al evento y a otra con discapacidad visual a ofrecer informaciones a la prensa, se contribuye para que estos ciudadanos convivan y se desarrollen en una sociedad que valore los talentos de cada gente sin importar su condición físico-motora.

Y aunque todavía existen muchos casos de discriminación hacia las personas con discapacidad, la encargada de Inclusión Laboral del Conadis, Valery Bobadilla, entiende que se están dando pasos de avances que ofrecen más oportunidades para este segmento de la población.

Expresó que el tema de las barreras que existen hacia las personas con discapacidad es producto de una construcción social en la cual se ha dejado atrás a estas personas y por tal razón aún se observan esos impedimentos.

Señaló que entre los tipos de barreras se destacan en las que tienen que ver con accesibilidad en las calles para personas con dificultades discapacidad.

“Si no se cuenta con señaléticas adecuadas en las calles, por decir algo, una persona con discapacidad visual no va a poder transitar libremente, las barreras de transporte para las personas con discapacidad físico-motora”, indicó.

Además, expresó que “cuando tú ves que una guagua no tiene un acceso para las personas en sillas de ruedas, o un chofer que no está sensibilizado en el tema, que no quiere montar a las personas con discapacidad, todo esto impacta en la vida de las personas y en la parte laboral también, porque tú necesitas un transporte para llegar a tu trabajo”, precisó.

Bobadilla ofreció estas consideraciones a Diario Libre al momento de participar en el evento en el que el Conadis, en colaboración con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizó por tercer año consecutivo la entrega del sello de buenas prácticas inclusivas para las personas con discapacidad “RD Incluye”.

En esta edición 2019 se reconoció la labor de 64 entidades de los sectores público y privado que, como parte de sus políticas, ejercen acciones y prácticas a favor del desarrollo y la inclusión plena de las personas con discapacidad y sus familias en la sociedad Dominicana.

Entre las entidades reconocidas se destacan el Ministerio Administrativo de la Presidencia, Eaton Cutler Hammer y la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física.

RD Incluye tiene como objetivo principal seguir fomentando la aplicación del marco normativo nacional e internacional en materia de derechos de las personas con discapacidad, a través del reconocimientos y visibilización de todas aquellas buenas prácticas que promueven la inclusión plena de las personas con discapacidad en diferentes ámbitos.

“con el reconocimiento del sello es RD Incluye deseamos continuar mostrando más de aquella República Dominicana que toma en cuenta a las personas con discapacidad y sus familias, que valora las diferencias, los talentos y las capacidades de esta población y que por demás se encuentra comprometida con la creación de oportunidades para su desarrollo”, expresó Magino Corporán Lorenzo, director del Conadis.

Igual que en las versiones anteriores, las buenas prácticas reconocidas están enmarcadas dentro de los ámbitos: accesibilidad universal, producción de conocimiento, sensibilización y concientización, trabajo, educación y salud justicia. Éstas fueron premiadas en las categorías oro, plata o bronce, cuyos criterios de evaluación se enfocaron en alineación con la convención de los derechos de las personas con discapacidad.