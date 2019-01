$!Déficit habitacional pasa de 1.4 millones unidades

A la hora de comprar una vivienda son muchos los puntos que los ciudadanos deben tomar en cuenta: precio, calidad de la construcción, lugar donde se encuentra el inmueble, cómo están los servicios básicos en la zona, centros educativos disponibles, medios de transporte, su capacidad de pago y sobre todo un buen asesor.

“La gente dice que antes de comprar una vivienda uno debe ir a la zona de noche y cuando está lloviendo para verificar si no es el infierno que uno está comprando. Yo iba a comprar en los proyectos de la República de Colombia y la verdad que no me arrepiento. Estoy aquí porque mi hermana vive en este residencial, pero por aquí no se puede andar a ninguna hora, no se puede vivir, esto es un caos ¡mi madre! es mejor coger para Santiago”, precisa la ciudadana María Del Carmen, quien advierte que se debe analizar muy bien antes de invertir en algo tan importante como una vivienda.

Del Carmen, que obtuvo su vivienda a los 43 años, reveló que uno de sus mayores problemas para adquirir la vivienda fue la aprobación del préstamo, indica que las tasas las encontró por encima de un 11% anual en las diferentes entidades bancarias a las que acudió y que a esto se sumó el salario que devengaba en ese momento (RD$36,420). Agrega que entre ella y su esposo tuvieron que unirse para calificar. Esto a pesar de tener más de RD$400,000 para el inicial.

En conversaciones con personas que supervisan y vigilan proyectos, dijeron a Diario Libre que muchos ciudadanos de los residenciales de la República de Colombia están alquilando y vendiendo sus apartamentos por la situación que se vive en la zona con el tránsito.