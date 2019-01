Del Caribe para el mundo... y no es una marca de ron

Estas son las proporciones que el mundo de la comunicación y la publicidad (es decir, ya hoy el mundo de la creación de contenidos) posibilita. No hay barreras para la creatividad y los estrechos parámetros con que algunas agencias se mueven terminarán por colapsar.

Contenidos

No es publicidad, es cultura. No es un anuncio, es una tendencia. No es un eslogan, es una idea. Trascender la intención de vender un producto y llevar el esfuerzo creativo al siguiente nivel implica una entrega muy profunda con esta filosofía de trabajo. De hecho, ambas agencias elaboran contenidos propios, productos culturales que salen de sus factorías de ideas y de la creatividad de unos equipos jóvenes, pero con experiencia. Y lo hacen por y para ellos.