$!Desde hoy se retendrán vehículos sin marbete

Con ello, a partir de este martes 8 se activan dos procesos: la retención de los vehículos sin renovación por parte de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el pago de un recargo de RD$1,500 por no cumplir con la formalidad dentro del periodo definido.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) reportó que alrededor de 170,000 vehículos —equivalente a 13 % del parque vehicular— no cumplieron con la renovación del marbete dentro del plazo establecido por las autoridades.

Sin marbete no se transita

El vocero de la Digesett, Hilman Pimentel, dijo que ya todos los agentes han sido instruidos para no permitir la circulación de los vehículos sin marbete renovado, como establece la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. “Si la Digesett fiscaliza a un conductor que transita sin marbete, ese vehículo no puede seguir transitando por la vía publica, porque no tiene el permiso correspondiente”, dijo el vocero. STP/RR