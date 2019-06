$!Destino dominicano valorado como maravilloso por visitantes chinos

Una delegación de la República Popular China que visitó el país recientemente, valoró como maravilloso el destino quisqueyano, indicando que más turistas de esa nación asiática vendrán al país caribeño.

Los comisionados, conformados por turoperadores, periodistas e “influencers”, tenían como objetivo conocer nuestro país para promoverlo en China con la finalidad que los nacionales de esa nación conozcan esta parte del Caribe, en aras de ser escogida como su destino favorito de larga distancia.

En ese sentido, Liao Yi, editora de QYER Inc., página web de turismo en China, opinó que estar en República Dominicana es una experiencia única, ya que posee una considerable variedad en su oferta, como playas, arquitectura colonial, cultura e historia, entre muchas otras que concitarían el interés de sus coterráneos.

“Me gusta mucho, me encantó este país, sus playas de color azul, sus edificaciones coloniales, también su gastronomía y la gente es muy simpática”, declaró Liao Yi

En tanto que, Ming Nau Wu Chen, representante de la Asociación de Jóvenes Chinos en República Dominicana y quien acompañaba a la comisión como interprete, reveló la satisfacción de los visitantes con todos los atractivos de nuestro país, expresando su interés por las playas, monumentos históricos, infraestructura hotelera, cultura y el buen trato que los dominicanos dispensan a los turistas.

“Esta visita, además de hacer turismo, es una forma de conocer República Dominicana para promocionarla en China y que el turismo chino aumente en el país. Le ha encantado todos los lugares visitados, el colorido de las casas victorianas y la cultura viva con la que cuenta este país”, detalló Chen.

Encabezada por Luo Weijian, investigador del Ministerio de Cultura y Turismo de la República Popular China, en la referida comisión vinieron también directivos de las principales turoperadoras, representantes de los más prestigiosos medios de comunicación, así como influenciadores del gigante asiático.

Igualmente, la citada comitiva oriental estuvo integrada por altos funcionarios de empresas como, China Cultura Internacional Tour Co., Ltd, China Arts and Entertainment Group Ltd, Tong Cheng Internacional Travel Service Co., Ltd, y China International Travel Shenzhen Co., Ltd.

También por, GZL Internacional Travel Service Ltd, CAISSA Travel Management Co., Ltd, China Comfort Tourism Group Co. Ltd, Ctrip Computer Technology (shanghai) Co., Ltd, también, China Tourism News, QYER Inc., mafenwo.com, ctrip.com, entre otras firmas nativas del país cuya economía es una de las más compactas del mundo.