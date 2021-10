$!DGII anuncia que desde este martes inicia el proceso de renovación del marbete

Sanciones

Igualmente, se mantienen los montos correspondientes a las sanciones (recargo) por no renovación durante el plazo establecido en RD$2,000 a vehículos que no renueven antes del 31 de enero del próximo año; RD$2,100 a vehículos que no renovaron el marbete 2020-2021 y RD$ 3,100 a vehículos que no renovaron el marbete 2019-2020 y años anteriores.