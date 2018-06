Dictan coerción a supuesto cabecilla de operación fraudulenta contra la DGII

SANTO DOMINGO. Suman dos los altos ejecutivos de la empresa Don Metal a quienes la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dicta medidas de coerción, al ser señalados como cabecillas de un esquema de fraude contra la Dirección de Impuestos Internos (DGII).

El magistrado José Alejandro Vargas impuso a Antonio Mota Ramírez, gestor y propietario de la compañía, el uso de brazalete electrónico, impedimento de salida del país, garantía económica y presentación periódica.

La decisión es adoptada por el juez a poco más de dos semanas de haber ordenado arresto domiciliario, uso de brazalete electrónico, impedimento de salida del país y pago de garantía económica a Estrella Barriola Varela, gerente de la empresa Don Metal, SRL.

Los empresarios Mota Ramírez y Barriola Varela son acusados por la DGII de documentar falsos costos y gastos, a través del uso de facturas validas para crédito fiscal, por lo cual también hacían uso de los supuestos adelantos de ITBIS contenidos en las mismas. Mota Ramírez es sindicado como el cabecilla de una banda que cometía los ilícitos

Según el comunicado, Impuestos Internos, en coordinación con el Ministerio Público, desarrolló durante varios meses un seguimiento tenaz a los imputados, obteniendo pruebas concretas sobre simulación de operaciones para beneficiarse de costos y gastos sobre operaciones ficticias o inexistentes.

“Esta decisión ha sido basada en el deber de salvaguardar la importancia de que los ciudadanos cumplan con las obligaciones tributarias, y que no incurran en realizar reportes no fehacientes con contribuyentes que no realizan actividad comercial”, declaró la DGII en un despacho de prensa.