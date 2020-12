$!Diputados envía a comisión proyecto de ley sobre endeudamiento 2021

El Poder Ejecutivo busca que se autorice en el Congreso Nacional la emisión y colocación de valores de deuda pública por hasta RD$291,528,487,163.15, a través de un proyecto de ley.

En la sesión de este martes la Cámara de Diputados conoció un proyecto que posteriormente envío a la Comisión de Hacienda, para que se estudie la pieza legislativa que autoriza al Poder Ejecutivo, la emisión y colocación de valores de deuda pública por alrededor de un monto máximo de RD$291 mil millones, o su equivalente en moneda extranjera para el año 2021.

Con el mismo se autoriza que el Poder Ejecutivo, con su enlace a través del Ministerio de Hacienda, a realizar operaciones de manejo, administración y/o gestión de pasivos durante el referido año por hasta el diez por ciento (10%) del balance de la deuda del sector público no financiero que tengan como objetivo reducir el monto o el servicio de la deuda externa e interna del sector público no financiero, a través de emisiones de títulos de deuda para canjear o recomprar pasivos de deuda del sector público no financiero.

Según indica la pieza, los valores de deuda a ser emitidos, en pesos dominicanos o en moneda extranjera, se harán al plazo más conveniente al perfil de vencimiento de la deuda del sector público no financiero.

El ámbito de aplicación del proyecto es para todo el territorio nacional, y el monto aprobado deberá ser colocado dentro del ejercicio presupuestario correspondiente al año 2021, de acuerdo con la programación dispuesta por el Ministro de Hacienda, a propuesta de la Dirección General de Crédito Público.

El marco del proyecto de ley establece que en caso de que previo al ejercicio presupuestario del año 2020 se presentaran condiciones de mercado favorables para el país, se podrá realizar una colocación del monto aprobado, parcial o total, como prefinanciamiento del Presupuesto General del Estado para el año 2021.

Cuando se conocía la pieza legislativa el vocero de la bancada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en la Cámara de Diputados, Julito Fulcar, exhortó a sus compañeros en el hemiciclo a que el proyecto sea enviado a comisión con un plazo fijo de una semana para su conocimiento.

La sugerencia fue aceptada por los diputados.