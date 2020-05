$!Dominicanos consumen más de ocho millones de plátanos diariamente

El anuncio hecho por el Gobierno dominicano de que comprará 10 millones de plátanos a los productores es solo una ínfima parte de la producción de este rubro en el país. Los dominicanos comen diariamente entre ocho y nueve millones de plátanos.

“El sector plátano está teniendo un impacto negativo en los actuales momentos debido a que la comercialización ha estado prácticamente parada en todo el país. No en todo, pero sí en una parte significativa”, expresó el presidente de la Asociación de Productores de Plátanos de Azua, Alexis Marte.

Dijo que debido a la actual situación generada por la pandemia del coronavirus han tenido que acudir a los improvisados intermediarios y esto les ha generado pérdida a los productores.

Señaló que a pesar de estar recibiendo un servicio aceptable del Ministerio de Agricultura, el agricultor sigue teniendo problemas.

“Por qué tenemos pérdidas con esta pandemia, porque el sector agrícola necesita de la mano de obra bien amplía y el COVID-19 ha provocado que el agricultor tenga miedo de llevar las personas que necesita para evitar la aglomeraciones y el contagio”, expresó.

Dijo que la falta de mano de obra ha hecho que baje la producción.

“El plátano es el producto que yo creo que se consume más que el arroz, porque una familia no come tres veces al día, pero fácilmente come plátanos tres veces al día. Este es un país que se come alrededor de ocho o nueve millones de plátanos al día”, indicó Marte.

Explica que en el actual panorama provocado por el coronavirus, el dominicano no se está comiendo esa cantidad de plátanos por el tema de la comercialización.

“Yo no he escuchado una política para que nosotros recuperemos las pérdidas que por esta situación estamos tendiendo. Se nos ha hablado de un programa de comprar diez millones de plátanos, pero esa es la compra de dos días. O sea, estamos hablando que el dominicano se come entre ocho y nueve millones de plátanos en un día”, explicó.

Dijo que como hay dos o tres días de ventas permitidas, el productor se ha visto en la necesidad de acudir al mercado informal.

Añadió que otro de los problemas que tiene ese sector es que la siembra de plátanos está reducida debido al problema de agua por la sequía que afecta al país. Puso como ejemplo que en Azua la siembra que tienen es bajo bomba y el canal que viene del río Yaque del Sur, de la Presa Sabana Yegua, está limitado porque la misma está en su límite.

“Este no es un problemita, sino un problemazo y si eso no se resuelve se puede vislumbrar una escasez, eso es seguro”, advirtió.

Detalló que motivo de la sequía, en Azua solo pueden tener entre 18,000 y 20,000 tareas sembradas. Además, que por esa situación no pueden tener plantaciones que duren más de cinco años.

Agricultura

El ministro de Agricultura, Osmar Benítez, dijo el pasado viernes 15 de mayo, Día del Agricultor, que los plátanos bajaron el precio en fincas, ya que se ha reajustado el precio en los mercados por lo que hay buena competencia y abundancia, pues han entrado en producción unas 213 mil tareas de la musácea, y que se apoyará al sector con la compra de 11 millones 900 mil unidades.

Según los datos oficiales, el sector plátanos genera más de 80 mil empleos directos en la República Dominicana.

Asimismo, las estadísticas de la superficie sembrada del sector agrícola indican que durante el 2019 en el país se sembraron 280,304 tareas de este vívere.