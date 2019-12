$!Dos acuerdos comerciales de EEUU proporcionan sólo alivio temporal

Pero el Sr. Trump ha añadido nuevos problemas sin arreglar los antiguos. El T-MEC equivale principalmente a ajustes cosméticos del TLCAN; en el mejor de los casos, la tregua con China reduzca las hostilidades de la guerra comercial provocada por el Sr. Trump sí mismo. Es mejor tener estos tratos que no tener nada en absoluto. Pero hubiera sido mucho mejor evitar la incertidumbre desde un primer momento. Las ruinas de estos últimos años no se revertirán ni se superarán con el alivio de que, por ahora, se ha evitado una mayor destrucción.

