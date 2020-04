$!Dueñas de salones de belleza solicitan ayuda al Gobierno para poder enfrentar cuarentena

Más de 20,000 mujeres que dependen directamente de los salones de belleza en la República Dominicana, claman la ayuda del Gobierno para poder hacerle frente al período de cuarentena por el COVID-19.

La presidenta de la Asociación Dominicana de Especialistas en Belleza (ADEB) dijo a Diario Libre que este sector está lleno de madres solteras y muchas tienen sus negocios en zonas vulnerables de la República Dominicana.

Kirsia García explicó que la Asociación Dominicana de Especialistas en Belleza tiene registradas a 6,000 mujeres propietarias de salones de belleza en todo el territorio nacional, las cuales emplean a cerca de 18,000 personas, en su mayoría madres solteras.

“Las madres solteras viven del día a día para poder llevar el sustento de esos niños, pero que de lo que ganan en esos salones, pagan alquiler, colegio, ropas, pagan servicios de agua, luz, teléfono, cable, interne, entre otros”, expresó Kirsía García en un documento redactado al presidente de la República Danilo Medina.

En el documento explican al presidente Danilo Medina que tanto las propietarias como las empleadas informarles de salones de belleza, requieren esta vez la mano amiga del Gobierno.

“En tal sentido, solicitamos de usted su compresión y se nos pueda especializar un capítulo de ayuda económica dentro de las medidas adoptadas por ese superior gobierno, a fin de nosotros como sector, poder sobrevivir a la crisis desatada por el coronavirus”, explicó la representante de las mujeres con Salones de belleza.

Resaltó que muchas están pasando por malos momentos porque más del 80% paga alquiles y los dueños de los locales muchas le han hecho rebajas, pero la mayoría está exigiendo su dinero.

Agregó que el sector belleza mueve la economía porque además de generar empleos, cuando al mercado sale un producto quienes lo colocan en las manos de los consumidores son los salones de belleza.

Dijo que como presidenta de la Asociación Dominicana de Especialistas en Belleza ha acudido donde algunas de las mujeres más afectadas para ir tapando hoyos hasta que puedan recibir la ayuda del Gobierno.

“Estamos trabajando con el sector belleza. Más del 85% de los salones de belleza son informales, o sea, no tienen el salón registrado, tienen el negocio el sectores vulnerables; esas mujeres al final no tienen una pensión, no tienen seguro médico y como presidenta estamos trabajando para corregir esa situación”, explicó.

Kirsia García dijo que cuando esas mujeres terminal sus labores tienen que caer en una cama porque tienen complicaciones de salud como cáncer y esto les impide seguir realizando sus funciones.

Joaquín Caraballo

periodismojcm@gmail.com