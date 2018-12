$!Economía RD crece, pero hay que aumentar salarios

La economía dominicana cerrará el 2018 con un crecimiento de 7.0% como resultado de una variación acumulada de 6.9% en enero-septiembre y una estimación preliminar de 7.1% en el último trimestre del año, según informó ayer el gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, pero insistió que en el país hay que aumentar los salarios a los que están en el quintil uno.

“Yo insisto, los que están en el quintil uno (RD$13,798.34) eso hay que subirlo y eso solo sube aumentando el salario, tan sencillo como eso. No es que nosotros digamos que creció 7%, -ah, eso dice él, pero yo no tengo nada. No, no, no, nosotros lo que hacemos metodológicamente, es compilar las informaciones de todos los sectores y eso es lo que nos da, ahora, la política gubernamental es la que se encarga de enfrentar a los sectores correspondientes y el Presidente lo hizo con la Policía, con los médicos, agrónomos, con las enfermeras, con los maestros y lo está haciendo con todo el mundo, pero va a llegar un punto que un quintil no vea a linda”, expresó.

Al presentar los resultados preliminares del comportamiento de la economía dominicana durante el año 2018, Valdez Albizu apuntó que tiene varios años diciendo que a los de abajo hay que boronearlos, porque además de contribuir a la tranquilidad ciudadana, contribuye a la paz social.

“Una persona que gane RD$8,000, que tenga que pagar RD$3,000 por una pieza con una habitación y tiene dos hijos o tres y un hijo tiene una fiebre de 40 y se está titiritando de la fiebre, muriéndose el muchachito y no tiene él para llevarlo donde el médico o para dejarlo interno, ese tipo sale a la calle con el cuchillo en la boca y al que encuentre mal puesto le lleva la cartera o le arranca una oreja, es la verdad, yo me pongo en su lugar y lo haría también”, explicó el gobernador del Banco Central.

Añadió que el aumento salarial es un tema de voluntad y decisión oportuna “porque eso hay que hacerlo, lo que pasa es que parece que el sector privado quiere que le quiten el Código de Trabajo” y esto se queda en un choque de fuerza, pero precisa que todo se puede resolver cuando hay una decisión a tomar.