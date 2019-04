$!Economista dominicana llama a los profesionales a usar su voz para luchar por la justicia social

En la ceremonia

La egresada de la licenciatura en Matemática con Concentración en Estadísticas y Ciencias Actuariales, Edith Carolina Gómez Sánchez, graduanda con más alto índice de su promoción (4 puntos), pronunció el discurso a sus compañeros. Enfatizó que, Intec fue una experiencia académica y de vida.

“Intec nos dio la oportunidad de moldearnos como profesionales, como amigos, compañeros, ciudadanos y seres humanos integrales. Nos brindó un impulso para crecer y encontrar nuestra propia voz, nos ayudó a hallar nuestra pasión en la vida y por estas y muchas otras razones más es que el día de hoy debemos sentirnos agradecidos”, destacó.

La profesional felicitó a sus compañeros por cumplir sus sueños, creer en ellos y esforzarse por culminar la meta propuesta desde el primer trimestre. “Nos queda mucho camino que recorrer. Todo nuestro esfuerzo y dedicación han dado frutos, este es nuestro momento de celebrar, de sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado y disfrutar de lo alcanzado”, señaló.

Gómez exhortó a los profesionales a que no considerar la graduación como un final, si no como un puente hacia una nueva etapa. “Ahora nos toca continuar creciendo, tomar el guía con nuestras manos y elegir el sendero que nos parezca más adecuado, continuar nuestra formación como profesionales y no dejar de lado nuestros valores fundamentales. Tratemos de no tener miedo a tomar riesgos”.

El juramento de los graduandos estuvo a cargo Freddy Lázaro Acosta Rivera, egresado de la carrera de Ingeniería Eléctrica, con honores Summa Cum Laude, oriundo de la provincia de Bahoruco, quien fue beneficiario de una beca PIES.

En cifras

Del total de graduandos, 35.9% pertenecen al Área de Ingenierías; 29.3% del Área de Economía y Negocios; 23.4% al Área de Ciencias de la Salud; 9.5% al Área de Ciencias Sociales y Humanidades, y 2.0% al Área de Ciencias Básicas y Ambientales. El 71.9% corresponde al nivel de grado y 28.1% al de postgrado. De igual manera, un 51% son mujeres y el 49% hombres.