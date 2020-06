$!Economista entiende Gobierno no es realista con proyección de la caída de los ingresos

El Gobierno dominicano está siendo muy poco realista con la proyección de la caída de los ingresos, por lo que el economista Henri Hebrard llama a las autoridades a sincerizar los datos.

“A abril tenemos una caída de 7.5%, para cerrar con 0% este año tendríamos que crecer cada mes desde mayo a diciembre cerca de 4% y eso es imposible”, indica.

Explica que The Economist acaba de publicar sus expectativas para la República Dominicana y revisó la baja de -3 a -6.5%.

“Yo tenía una proyección de -6.1 y la acabo de rehacer anoche y a mí me da una caída de -6.5% y 7%. La proyección del Gobierno peca de optimismo, pero no es realista. La caída de los ingresos va a ser mayor”, expresó.

El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, dijo el sábado pasado que la caída de los ingresos en total son 106 mil millones de pesos, compensados parcialmente por recursos obtenidos de fuentes adicionales como el instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) y la Superintendencia de Bancos, entre otros, que suman 29 mil millones de pesos.

Al participación en el webinar titulado: “Perspectivas Económicas bajo el escenario COVID-19 (2020-2021), Henri Hebrard dijo que para compensar la caída de los ingresos el Gobierno está considerando unos ingresos extraordinarios que necesitan ser explicados.

“De dónde van a sacar RD$4,000 millones que están apareciendo de la Superintendencia de Bancos (SIB); los RD$6,000 que aparecen del FONPER, cuáles son los RD$2,500 millones que aparecen del peaje. Eso necesita explicación”, indicó Hebrard.

Del lado del gasto, el economista Henri Hebrard dijo que preocupación es doble porque los programas de asistencias social: FASE 1, FASE, 2, Pa´ti, Quédate en Casa llegan hasta el 30 de junio y en el presupuesto modificado no hay nada contemplado, lo que podría provocar una situación social complicada.

Por otro lado, señala que no están contemplando nada para las medidas de apoyo para el relanzamiento de la economía, por lo que advierte que hay muchas empresas que si no reciben apoyo del gobierno se irían a la quiebra o no van a volver abrir.

“Principalmente las empresas pequeñas y las que están relacionadas con el sector turismo. Se necesita además, un programa de transferencias a pequeñas empresas. En la zona turística, tú necesitarías reprogramar obras grandes y multiplicarlas en muchas obras chiquitas para que las chiquitas le den trabajo a la gente. Nada de eso está en el presupuesto”, señala el economista.

Recomendaciones al próximo gobierno

Para el economista, el Gobierno dominicano debe sincerizar todas las cuentas.

Entiende que hay que hacer un chequeo de la realidad, un aterrizaje para poder hacer un presupuesto modificado del 2020, para sincerizar el nivel de las recaudaciones, y ver de qué manera se pueden financiar algunas medidas de incentivos.

Entiende que esas medidas de incentivo deben ser tomadas de inmediato, al igual que ponerse a trabajar en buscar la vía de cómo hacer una reforma fiscal.

“No se trata de un incremento de impuestos. El que plantee un incremento de impuestos ahora es un kamikaze, un suicida peligroso. Lo que creo es que hay la oportunidad de plantear reducir algunas tasas impositivas, especialmente el impuesto a las empresas”, indicó.

Asegura que no se puede seguir compitiendo con Estados Unidos, que tiene una tasa de un 20% o un 21%.

Indica que cree que lo primero que hay que pensar en la República Dominicana es buscar la forma de ir reduciendo el impuesto sobre la renta corporativo y poder formalizar muchas empresas.

El economista Henri Hebrard indicó que las realidades ocasionadas por el coronavirus han dejado muchas interrogantes que deben ser contempladas con el fin de dar una respuesta a las tensiones sociales.

Entiende que es necesario evaluar las medidas tomadas, en el tiempo de la pandemia, que no se incluyen en el presupuesto modificado para 2020.

"Por ejemplo, no se hace referencia al paquete de medidas para el acompañamiento a las empresas durante el periodo de recuperación, el cual se pronóstica como de ritmo lento”.

ARAPF

Durante el encuentro virtual de SaludHable: “Perspectivas Económicas bajo el Escenario COVID-19”, organizado por la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos, Inc. (ARAPF), Henry Suárez, presidente de ARAPF, resaltó la importancia de continuar trabajando para hacer frente a los nuevos desafíos y ser cautelosos en las decisiones económicas tomadas en este contexto.

Explicó que la pandemia ha significado un gran reto para el bienestar social y económico de los consumidores dominicanos.

Es por eso que, como representantes de la industria farmacéutica dominicana, "no hemos escatimado esfuerzos para mitigar los estragos causados por la COVID-19, enfocándonos en mantener un correcto abastecimiento de medicamentos durante este periodo", dice.

Sin embargo, indica que hay que ser cautelosos en las decisiones que se tomen en este momento.

Señala que por eso es necesario mantener el diálogo entre los sectores públicos y privados en un escenario post COVID, con el propósito de estar preparados para enfrentar un 2021 con nuevas necesidades propias del coronavirus y con drásticos cambios en la economía.