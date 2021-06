$!Economistas con opiniones diversas sobre proyección de crecimiento para 2021

La nueva estimación de crecimiento de la economía dominicana para 2021, que el Banco Central proyecta por encima del 8 %, es vista de forma diferente por economistas: para uno es una exageración mientras que otro considera puede alcanzarse esa cifra.

“Hay una exageración en términos de las expectativas que tiene el Banco Central. No puedes decir que vas a crecer un 8 % o un 9 % con una economía que está funcionando a la mitad. No te voy a decir que no vamos a crecer, pero me iría por los datos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de entre un 5 % y un 6 %, que sería fantástico”, declaró el economista y catedrático Franklin Vásquez.

Vásquez sustenta su planteamiento en que todavía el mundo está siendo afectado por una crisis sanitaria y económica, y agrega que hasta que la economía mundial no se abra y el país logre recuperar el sector turismo, no podemos hablar de crecer un 8 % o un 9 %.

Añadió que actualmente algunos países emisores de turistas a República Dominicana están cerrando sus fronteras por la situación sanitaria.

Declaró que las declaraciones del gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, sobre las estimaciones de crecimiento pueden obedecer a la creación de expectativas, pero advirtió que las proyecciones a futuro no indican que la economía mundial se vaya a abrir y a funcionar a toda capacidad, que los mercados se estabilicen o que los precios de las materias primas y de los combustibles comiencen a descender.

“Mientras estés cerrado, trabajando a media capacidad, que tengas actividades comerciales y de servicios que no la puedas desarrollar al 100 % no puedes pensar crecer un 8 % o un 9 % porque eso es cuando la economía está funcionando plenamente, y estamos muy lejos de esa condición”, manifestó.

En tanto, el también economista y profesor universitario Francisco Tavárez, aunque destacó que hay incertidumbre ante la incidencia de la pandemia, opinó que es muy probable que la economía crezca entre el 8 % y el 9 %.

“Estoy convencido de que pueden lograrse estas estimaciones, de seguir la tendencia actual de recuperación, donde incluso tomando como base los resultados de 2019, se estima un crecimiento comparativo a mayo de 4.7 %”, expresó Tavárez.

Sostuvo que el resultado del crecimiento era previsible dada la base de comparación del año 2020, que estuvo afectado por las condiciones restrictivas impuestas por la pandemia. “Por lo tanto, el efecto de rebote es estadísticamente algo que los modelos de predicción asumen”.