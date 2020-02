$!EDESur dice no se le puede medir con el resto de las distribuidoras

El administrador general de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESur), Radhamés del Carmen, consideró que a esa institución no se le puede comparar con el resto de las EDE, debido a que las tres compañías estatales son independientes.

La aclaración del funcionario surgió a raíz de un artículo publicado por Diario Libre, en el cual se compara a los clientes de las tres distribuidoras que pagan el servicio y reciben 24 horas de energía, realizado con estadísticas de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

“No puedes hablar del total (de clientes de las EDE) porque somos tres empresas distintas. Tienes que hablar de nosotros (EDESur). No me puedes referenciar sobre el total de clientes que yo no soy responsable”, explicó Del Carmen.