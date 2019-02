$!Educación mediocre aumenta niveles de desigualdad en RD

“Todos estos factores hacen que haya primero: niveles de pobreza; y segundo: niveles de desigualdad e inequidad en el ingreso que son muy obvios en la República Dominicana. Los salarios son relativamente bajos en nuestro país y debemos buscar las políticas que ayuden a que los salarios se incrementen porque no son aceptables los niveles de ingresos que tenemos”, enfatizó.

Son varios factores los que afectan los niveles de desigualdad y pobreza que, según informes internacionales, existen en la República Dominicana. Entre ellos se encuentran la falta de institucionalidad y la baja calidad de la educación.

Así lo sostiene el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, Ernesto Selman, quien señala que para resolver ese panorama en el país lo primero que debe haber es voluntad política.

Además, el economista entiende que hay que adoptar políticas claras encaminadas a mejor la calidad en la educación donde la mayoría de lo que están estudiando en las escuelas públicas puedan tener mayor capacidad y formación para generar valor al trabajo y así, tener mejores empleos.

“Todos estos factores hacen que haya primero: niveles de pobreza; y segundo: niveles de desigualdad e inequidad en el ingreso que son muy obvios en la República Dominicana. Los salarios son relativamente bajos en nuestro país y debemos buscar las políticas que ayuden a que los salarios se incrementen porque no son aceptables los niveles de ingresos que tenemos”, enfatizó.

Reitera que una educación mediocre hace que la mayoría tenga una baja productividad y esto implica menores ingresos. “Y lo otro tiene que ver con la capacidad de la economía dominicana de generar empleos de calidad porque como sabemos el 58% del empleo es informal, entonces, tenemos un desempleo total cerca del 15%”.

Precisa que el orden institucional es porque hay personas que tienen privilegios sobre otros y eso implica que haya desigualdad en el ingreso.

“Si no hay voluntad política para eso; si no hay voluntad política para aplicar reformas verdaderas en la educación pública, no nada más de pantalla, sino reformas reales que reduzcan la barrera para invertir en nuestro país y además, que haya mayores oportunidades de empleo y de empleo formales”.

Advierte que hasta que no haya voluntad política en la República Dominicana, “no vamos a ver nada diferente de lo que hemos visto hasta ahora”.

Detalla que son muchas medidas que hay que asumir y muchas reformas económicas y transformaciones profundas para que cambie el panorama en el país.

“Los salarios reflejan lo que está sucediendo en la economía y como yo le dije si hay unos niveles de educación bajos, la productividad será baja”, agregó.