EEUU no planea excluir países o revisar DR-Cafta

Hace semanas circuló una versión en los medios según la cual Estados Unidos analizaba sacar del DR-Cafta a varios países, entre ellos República Dominicana. La historia se unió a las reiteradas solicitudes que han hecho los productos locales y hasta el propio ministro de Agricultura, Osmar Benítez, de revisar el acuerdo comercial. Pero para Ted McKinney, subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas para el Extranjero del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, no ocurrirá ni una cosa ni la otra. “Nuestro punto de vista es que continuemos en el trayecto en el cual estamos”, enfatizó.

Durante una breve visita a República Dominicana, McKinney señaló a Diario Libre que no tiene conocimiento de que la administración de Donald Trump vaya a hacer algún cambio al DR-Cafta o que analice retirar a algún país del acuerdo y que, si bien no es un tratado perfecto, “tenemos que trabajar para que sea lo mejor que se pueda”.

“Es un tratado de libre comercio sumamente beneficioso para ambos países. Un 60 % de los productos que enviamos a RD van a un proceso que agrega valor a sus productores y consumidores. Queremos desarrollar una industria, empleos, y eso ha ocurrido. No es un acuerdo perfecto para todos, pero ha sido una muy buena relación y un buen tratado de libre comercio”, expresó.

—¿Una revisión al acuerdo es algo que podamos ver en los próximos meses?

Esa decisión será tomada por mis colegas en la oficina de representantes de libre comercio, pero en la forma en que lo veo, me pregunto ¿por qué? Sugerí tomar los programas de apoyo existentes, como ya estamos haciendo. Evaluémoslos. ¿Estamos haciendo todo lo que podemos para que los problemas desaparezcan o se minimicen? No creo que hayamos hecho eso de una manera eficiente. Vamos a avanzar para que podamos trabajar con el marco de trabajo actual. ¿Abrirlo? No lo creo.

—Los productores locales dicen que sus colegas en EEUU reciben subsidios que generan competencia desigual...

No vemos que exista ningún subsidio que pueda crear una ventaja diferencial o desventaja. Pensamos que estamos al mismo nivel. Ahora bien, reconocemos que nuestro uso de la agricultura con todos los avances tecnológicos, es sumamente distinto al de la República Dominicana, y por eso estamos dedicando millones de dólares a programas para poder nivelar la situación a favor de los productores dominicanos.

—¿Cómo va República Dominicana en materia de controles fitosanitarios?

Las normas fitosanitarias mantienen a raya la entrada de las enfermedades a los países. Lamentablemente, a veces esas políticas son abusadas y se convierten en algo detrás de lo que los países pueden ocultarse. Pienso que la relación entre República Dominicana y EEUU es muy honesta. Pienso que no es fácil establecer equivalencias en la seguridad alimentaria, pero esos procesos de control no son para que las personas se mantengan al margen. Con la ayuda de Estados Unidos, la República Dominicana incrementa su rol y mejora en la parte científica y eso es lo que queremos fomentar.

—Usted participa en la negociación China-EEUU, ¿qué efectos puede tener la guerra comercial para RD?

Estoy seguro de que EEUU o China no quieren daños colaterales; sin embargo, han existido. EEUU ha mostrado liderazgo al decir a nuestros amigos que no están jugando limpio con las reglas. No se puede tener un rol honesto al robar propiedad intelectual. Ese comportamiento debe cambiar. Me siento optimista. Estaremos viajando a Beijing la próxima semana y esperamos escuchar cómo ellos cambiarán sus formas y, si lo hacen, tendremos un futuro brillante como relación comercial y también en el cambio para todo el mundo. En pocas palabras, no se pueden hacer trampas para mejorar su economía. El 2 de marzo sabremos qué pasará y espero que podamos llegar a ese momento porque todos tenemos mucho que perder, incluida la República Dominicana.