“El 2018 es el inicio de los cambios estructurales que fueron acordados en el Pacto Eléctrico”

“Si es que estamos viendo hacia el 2023 alguna reducción real y efectiva (de las pérdidas) que pueda hacer la diferencia, entonces seguimos viendo que todavía va a haber una gran ineficiencia en el sector eléctrico, que todavía no se va a poder suplir energía eficiente y permanente, y no vemos cómo se reducirán los costos”, afirmó Selman.

El director ejecutivo del Centro Regional de Estrategia Económicas Sostenibles (CREES), Ernesto Selman, ha sido muy crítico del Pacto. Ha vaticinado que no resolverá los problemas vitales del sector, afectado por apagones, altas facturas y déficit.

SANTO DOMINGO. Llegó enero de 2018, el mes para el que el Gobierno pospuso la firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico. Este comprende una serie de puntos consensuados que, según Iraima Capriles, directora ejecutiva del Consejo Económico y Social (CES), no significarán una mejora notable en lo inmediato en el servicio.

cronograma de metas de cobranzas que deben entrar en funcionamiento en el 2018, ¿para qué?, para la sostenibilidad financiera del sector. Hay todo un plan y un programa de reestructuración del subsector eléctrico que debe comenzar ya, con plazos incluso establecidos a partir de la firma, que deben entrar en funcionamiento en el 2018 para que el Ministerio de Energía y Minas sea el órgano rector de todo el sistema. Eso por un lado.

Pero por otra parte, también algo que es importantísimo para este sector, que es la transparencia y el régimen de consecuencias. El régimen de consecuencias es necesario, no solamente para el cumplimiento de las metas, como la del cronograma de metas de cobranza del que te acabo de hablar, y el Plan de Reducción de Pérdidas de las Edes, de las empresas de distribución eléctrica, sino para todo el sistema que de alguna u otra manera se interrelacionan con energías renovables, con las hidroeléctricas, porque a veces pensamos solamente en las Edes, como que son la única situación en la que hay que pensar; no, hay que pensar en la transmisión, hay que pensar en la generación y hay que pensar en la distribución eléctrica. Y todo eso está engrampado para arrancar en este año 2018 con el apoyo de las fuerzas políticas, porque este no es un programa a corto plazo, este es un programa 2017, que fue cuando se terminó de consensuar el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico 2030. Cubre tres administraciones y las beneficiarias van a ser las futuras administraciones. Esta administración es la de la disciplina.

La población dominicana, ¿qué puede esperar en 2018? ¿Habrá una mejora notable en el servicio eléctrico?

Mejora notable la vamos a ver en el futuro, me gusta hablar con la verdad, y la verdad es que todo lo que estamos haciendo es para una mejora paulatina pero sostenida en el tiempo, porque de eso se trata, de la sostenibilidad en el tiempo. Nuestro país, hay que recordar que es un país en desarrollo, con demandas de energía eléctrica que van en aumento, por lo tanto nosotros no podemos decir que va a haber una mejora sustancial de un día para otro, va a haber una mejora sustancial sostenida en el tiempo.