$!El 21.54 % de hogares dominicanos redujo cantidad de comidas al día por la pandemia

El poco poder adquisitivo coincidió con la caída de la empleabilidad, agrega el documento.

“A pesar de las medidas de contención de los impactos en el mercado laboral, para septiembre de 2020 el número de personas ocupadas disminuyó en 335,674 y en la fase más dura de confinamiento llegó a ser de 410,367 (junio 2020). Con esto, la tasa de ocupación se redujo en 5.2 % en el segundo trimestre y en 6.1 % en el tercer trimestre en comparación con el 2019”, expresa el documento.

No obstante, el dato negativo, en la evaluación los organismos reconocieron la importancia de los programas sociales: Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) y “Pa Ti” y Quédate en Casa: “Los programas sociales han logrado que 752,395 dominicanos no hayan caído en condición de pobreza monetaria general durante los peores meses de la pandemia. De estos, 315,431 personas podrían haber caído en situación de indigencia de no ponerse en marcha los programas de mitigación. Por las medidas de respuesta a la crisis, el incremento de personas en condición de pobreza se limitó a 650 mil pobres y 255 mil nuevas personas pobres extremas a junio 2020”.