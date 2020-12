$!El 33.5 % de los conductores había renovado el marbete hasta este domingo

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que las ventas por marbete se incrementaron un 63 % en los primeros 41 días de haberse iniciado el proceso de adquisición del permiso de circulación en 2020, en comparación con similar período del 2019.

Al corte del pasado domingo, se habían renovado 485,635 marbetes para una recaudación equivalente de RD$812.9 millones.

En igual período del 2019 la cantidad de vehículos que habían renovado fue de 288,596 y el ingreso por este concepto era RD$496.4 millones para una diferencia de RD$316.4 millones.

La temporada de renovación inició el pasado 17 de noviembre y culmina el 29 de enero. En esta ocasión hay 1,449,952 vehículos hábiles para renovar. La DGII llamó a los propietarios comprar su marbete a tiempo para evitar recargos.

La recaudación estimada por el impuesto de circulación de vehículos es de RD$2,343.7 millones.

Debido a la situación económica derivada de la pandemia de COVID-19, los montos del impuesto de circulación permanecen invariables: para los vehículos fabricados hasta el 2015, inclusive, el costo es RD$1,500 y para los de 2016 en adelante RD$3,000.

También para esta ocasión no se aplicará la oposición de renovación a los vehículos que posean multas de tránsito y que no hayan sido solventadas.

Para la renovación están disponibles 31 entidades financieras, distribuidas a nivel nacional, las cuales disponen de 653 sucursales y/o agencias y 1,499 ventanillas, respectivamente.

También se puede renovar a través de la página web de la institución (hasta el viernes 15 de enero) y en las colecturías de la DGII de Villa Vásquez, en Montecristi, y en Sánchez, Samaná.

Para realizar la renovación es indispensable poseer fotocopia de la matrícula actualizada, legible y en buen estado.

De no renovarse a tiempo, las sanciones establecidas son: RD$2,000 a vehículos que no renovaron dentro del período designado, RD$2,100 a los que no renovaron en 2019 y RD$3,100 a quienes no renovaron en 2018 y años anteriores.