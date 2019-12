$!El 7.9% del parque vehicular todavía no ha renovado el marbete

A cuatro días para que venza la prórroga otorgada por las autoridades de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para renovar el marbete, aún quedan por pagar la placa 107,517 propietarios de vehículos.

De un parque hábil para renovar de 1,374,231 unidades, hasta este jueves lo habían hecho 1,266,714 unidades, equivalente al 92.1%, informó la institución a Diario Libre.

La venta del marbete vía internet alcanzó este año la cifra de 92,201, lo cual representa el 7.27% del total que había comprado su placa hasta el mediodía de hoy de este jueves.

“El año pasado las ventas por la página web de la DGII totalizaron 61,166 unidades. El incremento es de 150.7% en el 2019 con respecto al 2018”, agregó el comunicado.

El mayor flujo de transacciones por internet se recibió el último día hábil, el pasado 9 de diciembre, lo cual generó sobresaturación de los servicios de entrega por el “gran número” de gente que dejaron la adquisición del marbete vía web para ese último día, explicó la DGII.

“La mayoría de las ordenes por internet ya han sido entregadas (aproximadamente el 95%). Una cantidad inferior que está pendiente de entrega obedece a casos donde la persona no se encontraba en el domicilio o no tenía la documentación requerida de manera correcta, entre otros”, afirmó Impuestos Internos sobre denuncias de personas que renovaron vía internet y no habían recibido el marbete.