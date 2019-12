$!El Bandex aún sigue sin cumplir el objetivo de apoyar capacidad exportadora del país

Luego de más de cuatro años de creación y de haber recibido aportes de capital por RD$2,600 millones por parte del Estado dominicano, el Banco Nacional de las Exportaciones (Bandex), antiguo Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción, no ha logrado cumplir con su propósito fundamental: apoyar la capacidad exportadora del país.

La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, reconoció que el hecho de haber asumido el financiamiento de las exportaciones nacionales a través de un banco que estaba en dificultades, creó un vacío en el tiempo que “nos está haciendo daño”.

“Si no se hace algo lo más rápido posible y si no se estructuran los acuerdos internacionales para poder tener bancos corresponsables, que tengan reconocimiento mundial, la cartera a nivel internacional para exportaciones no van a ser más efectivas”, advirtió Almánzar.

La inactividad forma parte de la página web de la institución, al igual que la falta de informaciones acerca de los estados financieros. Las únicas informaciones disponibles son las de la calificadora Fitch Ratings, que a junio de 2019 situaba el indicador de morosidad de la institución en 1.3%, luego de que durante 2018 fuera de un 30% de la cartera, debido a la venta de proyectos sin posibilidad de recuperación.

En tanto, generó utilidades operativas equivalentes a 0.12% de los activos ponderados por riesgo, las cuales fueron resultado del fortalecimiento de los ingresos por tesorería, así como la reducción del gasto financiero y administrativo.

La ejecutiva de la AIRD reveló que han propuesto varias acciones, principalmente relacionadas con las exportaciones hacia Cuba, pero sin resultados.

“Han habido muchas dificultades, de hecho, se han perdido algunas oportunidades con Cuba porque no tenemos corresponsalía con ese país y esa era un de las medidas que estábamos trabajando y por el otro lado hemos estado pidiendo un seguro de exportaciones, que entendemos debería agilizarse, pero todavía no nos han dado respuesta”, manifestó.