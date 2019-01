El desvío de los petrodólares

En la práctica, como demuestran sus balances, Albapes opera principalmente como una financiera que no ha escatimado en ofrecer créditos, en algunos casos con garantías hipotecarias, por 500 millones de dólares a al menos 90 personas naturales y empresas escogidas a dedo. Los beneficiarios se relacionan principalmente con el negocio del combustible y la energía, pero también con otros fines económicos. Las pérdidas han sido el signo común en una gestión que parece no buscar el lucro sino todo lo contrario.

“Todo se auditaba”, afirmó a periodistas de #Petrofraude Rafael Ramírez, ex presidente de Pdvsa y ex ministro de Petróleo, que fue uno de los principales articuladores de la petrodiplomacia de Chávez en Centroamérica y el Caribe. Sin embargo, ningún vocero activo de la empresa respondió las peticiones de consulta presentadas por diferentes medios por esta investigación.

El historial de Sodico no impidió que en 2017 Albapes le prestara otros 19,3 millones de dólares. Los periodistas de esta investigación no pudieron identificar cuál fue la garantía ofrecida para el desembolso.

Hasta febrero de 2018, Termopuerto fue propiedad de la panameña Inversiones para el Desarrollo Internacional (IDI), fundada en 2011 con Cortez Avelar como tesorero y apoderado. La compañía domiciliada en Panamá vendió 99 por ciento de sus acciones a un ex director de la empresa eléctrica quien también había sido accionista de Renova Energy. Esa persona natural, Daniel Rodríguez, pagó 18 millones de dólares a IDI por el paquete accionario, una cifra fuera del alcance de alguien que en sus declaraciones de renta solo había reportado ganancias de hasta 125.000 dólares al año. Consultado al respecto, no quiso ofrecer comentario alguno.

“Muy buenas tardes, pueblo nicaragüense. No sé si todos me conocen aquí, pero soy la auditora general de Petrocaribe”. La frase consta en una transcripción de un acto público celebrado en la Casa Presidencial de Managua, Nicaragua, el 25 de octubre de 2008, en el que comenzó la entrega de cocinas y cilindros de gas para ciudadanos de ese país con cargo a la cooperación venezolana.

Dos años más tarde la corrección no se había realizado y los auditores de la Corte de Cuentas no dieron aviso alguno al respecto y calificaron ese y otros seis hallazgos como observaciones menores. Para 2012, Albapes era presidida por Asdrúbal Chávez, primo del difunto presidente venezolano.

El esquema repartió los componentes de una manera ventajosa para Ortega, mejor que la contemplada en el modelo Petrocaribe. La mitad de la factura petrolera debía ser pagada en un máximo de 90 días y el gobierno sandinista insistió en cancelar esa parte con alimentos y no con efectivo. Un 25 por ciento se declaró préstamo no reembolsable. Con cada despacho se cobraría como parte de la factura petrolera, pero el dinero jamás iría al tesoro venezolano sino a un fondo para política social que se denominó Alba. Otro 25 por ciento se transformaría en préstamos pagaderos a un máximo de 25 años y con el cobro de hasta dos por ciento de interés. El presupuesto igualmente estaría disponible en el presente y Caruna lo administraría. Así adquirió un caudal con el cual financió programas sociales y compañías públicas.

Las inquietudes sobre el desempeño de Caruna quedaron plasmadas en documentos internos de Pdvsa. En un borrador de contrato divulgado en 2014 por Confidencial, abogados de la corporación petrolera venezolana apuntaron que los acuerdos previos firmados con la cooperativa contenían cláusulas que podían “originar confusión con respecto a su debido cumplimiento” y por tanto debían reemplazarse. Los profesionales consideraban que normalizar la relación con la cooperativa era una obligación que tenían con el patrimonio de los venezolanos. La presión hizo que en 2016 Caruna fuera marginada y que la gestión financiera del acuerdo pasara a ser manejada por el Banco Corporativo (Bancorp), una filial de Albanisa, que tuvo a López entre sus directivos.

En documentos internos de Pdvsa, se evidencia malestar con respecto a las condiciones de trabajo con la cooperativa rural que manejó fondos de los acuerdos petroleros con Venezuela

Con los fondos gestionados por Caruna y luego por el banco, se hicieron financiamientos millonarios al sector público. Por ejemplo, una revisión actualizada por esta investigación de #Petrofraude, identificó al menos 24 préstamos de 466 millones de dólares aplicados a las compañías estatales de agua, energía, aeronáutica y correos, que el gobierno de Nicaragua ha asumido como obligaciones que debe pagar. Solo la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) acumuló deudas por más de 123 millones de dólares que fueron destinados, según una auditoría independiente, a gastos operativos y proyectos de mantenimiento y mejoras de plantas generadoras.

Los abogados de Pdvsa que bosquejaron un nuevo contrato para solucionar los vacíos existentes en la relación con Caruna, también hicieron comentarios sobre Albanisa a la cual calificaron de “megamonstruo burocrático” entre quejas por la “interpretación engañosa” del acuerdo de cooperación bilateral que había llevado a la relación a una deriva de descontrol.

Ex miembros del equipo de auditores de Pdvsa, consultados para este trabajo, confirmaron que el caso Nicaragua era especialmente sensible dentro de la corporación. Las autoridades de ese país tenían respaldo de alto nivel dentro de la empresa o incluso en la Cancillería, que era ocupada por Maduro, cuando surgían preocupaciones con respecto al manejo del dinero. “Éramos presionados si expresábamos dudas”. Confidencial en 2009 reveló entrevistas con fuentes internas de Pdvsa que afirmaron que la falta de controles internos en Albanisa y la discrecionalidad de López motivaron el envío de una delegación que incluyó un equipo de auditores entre los que estaban Torras y el director de Finanzas, Víctor Aular. Los consultados por el medio nicaragüenses afirmaron que se aplicaron estrategias para ocultar la información, para impedirles el trabajo y hasta les amenazaron de no dejarles ingresar si presentaban la visita como una auditoría y no como un acompañamiento.

Las fricciones hicieron que la Contraloría General de Nicaragua interviniera y examinara las cuentas de Albanisa desde su fundación hasta 2011. Del examen concluyó que en el período la empresa “cumplió en todos los aspectos importantes” con la legislación aplicable. Su informe fue publicado en 2015, mucho después de la crisis generada por Paniagua.

Pese a esos resultados, un ex funcionario como Rodrigo Obregón, quien fue vicegerente de la empresa binacional, ha denunciado públicamente que la gestión de la empresa no sigue lógicas razonables, lo que le hace pensar que debería investigarse si hay lavado de dinero.

La adquisición de activos no relacionados con la misión central de la compañía, la formulación constante de proyectos fallidos, la creación de empresas con objetivos disímiles y la inversión millonaria en obras no concluidas como la refinería del Gran Sueño de Bolívar forman parte de la lista de elementos que no tienen sentido para Obregón. “No tuve acceso al informe de auditoría de la contraloría. Me dijeron que firmara en blanco y dije que no. Albanisa es inauditable”, dijo en entrevista con periodistas de #Petrofraude. “Hay que entender que los gobiernos de Venezuela y de Nicaragua son mafias que estrecharon su colaboración entre sí”.